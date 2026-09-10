La Presidencia de la República informó que este miércoles 9 de septiembre, Rollo, un cachorro mestizo, comenzó a “laborar” en Palacio Nacional.

El cachorro permanecerá en jardines y oficinas de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia, donde acompañará las actividades cotidianas del personal.

Además de integrarse al recinto, Rollo busca contribuir al bienestar emocional de quienes trabajan ahí y pidió apoyo para encontrar hogar a su hermano Theo.

Él es Rollo, trabaja en Palacio Nacional. Es un cachorro mestizo adoptado que hoy se divierte en jardines y oficinas bajo el resguardo de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia. Tiene un papel muy importante: el apoyo y bienestar emocional de todas y… pic.twitter.com/aoRmKbXHlT — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 10, 2026

Rollo llega a Palacio Nacional como perro de bienestar emocional

A través de una publicación en X, la Presidencia presentó oficialmente al cachorro y compartió imágenes de su llegada al histórico recinto.

En el video, Rollo aparece recorriendo los jardines y distintas salas de Palacio Nacional, mientras luce un collar rojo durante su recorrido.

La sede del Ejecutivo explicó que el cachorro tiene una función relacionada con el apoyo emocional de trabajadores, aunque no detalló un programa específico.

Palacio Nacional adopta a “Rollo” (Capturas de video)

Rollo fue adoptado por la institución y ahora forma parte de la dinámica cotidiana de las áreas donde se encuentran los espacios destinados para su permanencia.

La publicación también incluyó una petición vinculada con Theo, hermano de Rollo, quien continúa disponible para ser adoptado por una familia.

Con esta solicitud, la Presidencia busca visibilizar la situación del otro cachorro y facilitar que encuentre un hogar fuera de Palacio Nacional.

La presencia de Rollo fue acompañada por imágenes en las que se le observa desplazándose por las instalaciones, como parte de su nueva rutina.

La incorporación del cachorro ocurre en un espacio donde diariamente se desarrollan actividades oficiales, mientras su función estará centrada en acompañar y favorecer el bienestar emocional del personal.