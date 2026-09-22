Los padres de los cinco recién nacidos que murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del IMSS Durango, anunciaron que llevarán el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la información, los padres de los bebés no han recibido respuestas sobre la causa de muerte de sus hijos, por lo que esperan que la FGR esclarezca las circunstancias de las muertes.

Padres de bebés fallecidos en IMSS Durango piden a la FGR atraer el caso

Diego Tovalín, padre de unos de los bebés fallecidos, denunció que el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango no les han permitido el acceso a los estudios o las necropsias de los menores.

Padres de bebés fallecidos en IMSS Durango llevarán caso ante la FGR (Referencia) (IMSS)

Los bebés murieron entre el 15 y el 19 de septiembre, mientras permanecían internados en el área neonatal. Aunque no se ha confirmado la causa de muerte, el IMSS detectó una bacteria sensible a antibióticos en el sitio.

El padre relató que observó cambios y labores de limpieza dentro de la UCIN después de los fallecimientos. Ante medios de comunicación, describió lo ocurrido como una situación que “parecía la escena de un crimen”.

Asimismo, Diego Tovalín señaló presuntas irregularidades en las medidas de protección del personal que atendía a los bebés y reclamó la falta de información por parte de los directivos del hospital del IMSS.

Ante la omisión institucional, los padres de los bebés fallecidos en IMSS Durango llevarán el caso ante la FGR a fin de esclarecer lo sucedido y determinar si hubo un factor común entre los casos.

Cabe mencionar que el IMSS mantiene cerrada la UCIN mientras continúan las investigaciones para establecer las causas de los fallecimientos. Autoridades sanitarias federales participan en las investigaciones.