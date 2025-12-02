La Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) señaló que la medida preventiva que suspende importaciones de cerdo desde España por peste porcina africana fue una acción rápida del gobierno de México.

“Reconocemos el liderazgo de Sader y Senasica, así como el compromiso de los porcicultores que refuerzan diariamente sus medidas de bioseguridad para mantener a México libre de peste porcina africana”. Opormex

El pasado 28 de noviembre, España confirmó la muerte de dos jabalíes con positivo de peste porcina africana, por lo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural suspendió las importaciones de cerdo.

Opormex avala medida preventiva contra importaciones de cerdo desde España ante peste porcina africana

Mediante comunicado, Opormex reconoció la acción nacional que suspende las importaciones de cerdo tras confirmación de casos de peste porcina africana en España y evitar su llegada a México.

Asimismo, Opormex aseguro que la medida preventiva demuestra la eficacia del sistema nacional de vigilancia sanitaria, con criterios científicos y en coordinación permanente con:

Productores

Industria

Academia

Especialistas en salud animal

Aunado a la medida de suspensión de importaciones de Sader, Opormex explicó que se implementaron otras acciones preventivas, como el programa Se Busca para detección de sospechosos de peste porcina africana.

Así como los binomios caninos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentario (Senasica), que trabajan en puntos fronterizos para detectar productos con riesgo sanitario.

Opormex avala decisión del gobierno federal contra peste porcina africana (especial)

Opormex descarta afectaciones por suspensión de importaciones de cerdo desde España

El presidente de Opormex, Heriberto Hernández, descartó que la suspensión de importaciones de cerdo desde España sea un riesgo para el abasto de México, tal como explicó en el mismo comunicado.

Acorde con lo señalado, de enero a octubre 2025, sólo se han importado 689 toneladas de productos de cerdo a México, que es un 0.06% del total nacional, aunque no se hace mención de la cifra que importa España.

Sin embargo, Opormex sí menciona que la industria porcícola de México mantiene protocolos sólidos de bioseguridad y sistemas de monitoreo, así como comunicación con productores para evitar cualquier amenaza.