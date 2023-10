Este lunes 9 de octubre, el director de Pemex (Petróleos Mexicanos), Octavio Romero presentó su comparecencia en la Cámara de Diputados, en donde fue duramente criticado : así se defendió.

Y es que desde el comienzo de su comparación ante las comisiones de Energía e Infraestructura, los diputados de oposición criticaron el “mal manejo” de Octavio Romero ante lo que definieron como la empresa más importante de México, Pemex.

A su vez, Octavio Romero fue defendido por diputados no solamente de Morena, también del PT, como fue el caso Reginaldo Sandoval Flores , presidente de la comisión de Infraestructura.

Octavio Romero recibe críticas en comparecencia ante la Cámara de Diputados

Al inicio de la comparecencia de Octavio Romero, el diputado del PAN, Paulo Gonzalo Martínez definió como un fracaso su gestión por lo que se dirigió a él como “director trampitas”, ya que quería cuestionar todas la promesas no cumplidas.

De acuerdo con Paolo Gonzalo Martínez, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió eliminar la corrupción, ya que en sus palabras, Pemex era una de las empresas más saqueadas del mundo por el tráfico de influencias.

Igualmente acusó una disminución de los barriles de crudo por parte de Pemex, que en comienzo de la administración contaban con alrededor de 2 billones, mientras que ahora se producen 1.8 millones con tendencia a la baja.

Octavio Romero sin embargo no guardó silencio y se defendió de los diputados, primeramente especialmente de Paulo Gonzalo Martínez, argumentando que no tienen relación de amistad para ponerse apodos, por lo que no acepta que le llame “director trampitas” .

Por lo que Octavio Romero le dijo que no lo llama “diputado tontín” (apodo que fue aplaudido por unos pocos, por lo que le pide que no le diga “director trampitas ” y que se respetaran, desatando quejas entre el resto de diputados.

Sin embargo, esta no fue la única crítica que recibió Octavio Romero, señalando que vive en Pejelandia, con otros datos que no incluyen el precio de la gasolina a diez pesos y la finalización de la Refinería Dos Bocas, la cual todavía no está terminada.

Igualmente se mencionó que Octavio Romero es solamente un títere de AMLO , un mentiroso y que en esta administración se ha visto un mayor robo y ha sido el más corrupto de la historia.

¿Por qué nombraron a Octavio Romero “director trampitas”? Esta fue la comparecencia del encargado de Pemex

Tal como fue compartido por Octavio Romero en su comparecencia, durante la explicación del precio de extraer cada barril de petróleo crudo , que en la gráfica muestra datos definidos por Octavio Romero como que “hicieron un poquito de trampa”.

En seguida mencionó que no es trampa pero sí es trampa, confundiendo a los presentes, por lo que tal como señaló el diputado Paulo Gonzalo Martínez, fueron palabras textuales de Octavio Romero y “hay que estárselo recordando”.

En su comparecencia en la Cámara de Diputados, Octavio Romero detalló que Pemex tiene la segunda mejor tasa de éxito exploratorio de 2020 a 2022 entre las empresas petroleras y confirmó hay incremento continuo en la producción de petróleo.

Octavio Romero Oropeza también defendió que quienes critican a Pemex “se deberían estar mordiendo la lengua ”, ya que culpó al PRI y al PAN de endeudar a Petróleos Mexicanos por 129 mil millones de dólares.