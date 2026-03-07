“No hay cargos sino encargos”, afirma Morena en su Consejo Nacional

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró, en el marco de la sesión del VII Consejo Nacional, que en el partido de la Cuarta Transformación “no hay cargos públicos sino encargos públicos”.

Durante su discurso, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue enfático al asegurar que Morena no se rige por intereses personales, pues son esos comportamientos oportunistas lo que rompen la confianza con el pueblo.

A su vez, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, llamó a proteger a Morena y mantener la unidad del partido, evitando los intereses personales que puedan fragmentar el movimiento.

Alfonso Durazo llama a respetar los procesos internos de Morena

En ese contexto, Alfonso Durazo subrayó la importancia de seleccionar candidaturas que se comprometan con los principios del proyecto de Morena, tomando en cuenta aspectos como:

Trayectoria

Competitividad electoral

Congruencia

Desempeño ético

Alfonso Durazo reiteró que Morena es resultado de la voluntad del pueblo, por lo que pidió a los militantes respetar los procesos internos y decisiones institucionales en la selección de coordinaciones.

“Cumplir las reglas asegura confianza, equidad y certeza frente a la militancia y frente a la ciudadanía” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Luisa Alcalde reconoce retos de mantener la unidad en Morena

Sobre este mismo punto, la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, citó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para asegurar que Morena no se construyó para buscar candidaturas, sino para defender la esperanza.

No obstante, la dirigente reconoció que el reto venidero rumbo a las elecciones del 2027 será mantener la unidad en Morena.

“El reto venidero es la unidad, entender que por muy legítimas que pueden ser nuestras aspiraciones por encima está el proyecto que estamos y que hemos construido, a todas y todos nos toca cuidar a Morena” Luisa Alcalde, dirigente de Morena

Además, mencionó que “formar para transformar” es vital para que el proyecto perdure y no se base únicamente en la “coyuntura electoral o en la inercia política”.