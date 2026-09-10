Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, habló de las novatas que han denunciado viven estudiantes en algunas escuelas del país.

Ante ello, la mandataria dejó claro que el espacio educativo debe estar libre de violencia y que de ser necesario se legislará para que haya justificación legal para no permitir las novatas.

Claudia Sheinbaum rechaza la violencia en las escuelas; revisará si es necesario legislar contra las novatadas

La presidenta Claudia Sheinbaum habló en la mañanera del pueblo del 10 de septiembre de 2026, sobre la violencia que se ha denunciado persiste en algunas escuelas de México con las llamadas novatadas.

La mandataria sentenció que pueda existir la violencia en las escuelas o en espacios sociales y/o familiares, acusando que México no debe ser un país violento.

“No debe haber violencia en el espacio educativo, de ningún tipo (...) verbal, física o de otro tipo. El espacio educativo, el espacio social, familiar, deben ser espacios sin violencia de ningún tipo. No debe haber violencia en México”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sincerándose, Claudia Sheinbaum dijo que desconocía si habría la necesidad de legislar contra las novatas para que haya un sustento legal que impida y castigue esta violencia.

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo no desistió de revisar la ley y legislar “si es necesario” para garantizar que las escuelas sean un espacio libre de violencia.