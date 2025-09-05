Un escolta murió y tres más resultaron heridos —todos asignados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena— en un accidente en autopista México-Pachuca.

El accidente se registró durante cerca de las 10 de la mañana de este viernes 5 de septiembre en la autopista México-Pachuca, cerca del puente de Tolcayuca.

Al lugar de los hechos, arribaron elementos de la Guardia Nacional atendieron la volcadura.

Accidente en la autopista México-Pachuca: Tres escoltas de Alicia Bárcena resultaron lesionados

A su llegada al punto del accidente en la autopista México-Pachuca, paramédicos confirmaron la muerte uno de los escoltas de Alicia Bárcena y que los otros tres aún estaban con vida.

Los tres escoltas lesionados en el accidente recibieron los primeros auxilios y después, fueron trasladados al área de urgencias de la clínica Bapeva, ubicada en Pachuca.

Por medio de un comunicado, la Semarnat informó que después de ser notificada de lo ocurrido, la secretaria Alicia Bárcena se trasladó inmediatamente al hospital , en donde se mantiene atenta y en comunicación permanente con familiares y autoridades.

El accidente ocurrió cuando el vehículo donde iban los escoltas de la Semarnat circulaba sobre la autopista México-Pachuca y el conductor perdió el control, lo que provocó que la camioneta volcara y terminara fuera de la carretera.

Testigos refieren que la camioneta quedó a la altura de la planta industrial Dixy, en Tolcayuca, Hidalgo.

La Guardia Nacional cerró temporalmente ambas direcciones de la vialidad para retirar partes desprendidas del vehículo accidentado.

Posteriormente, la circulación fue reabierta y se procedió a acordonar el área para realizar el levantamiento del cadáver y recabar indicios para determinar las causas de la volcadura.

Muere escolta de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, durante accidente en la autopista México-Pachuca (@asiesguzman/X)

Identifican a los escoltas que sufrieron accidente en autopista México-Pachuca

Los cuatro escoltas de Alicia Bárcena que sufrieron el accidente sobre la autopista México-Pachuca fueron confirmados como parte del equipo de trabajo de Alicia Bárcena.

El equipo de escoltas de la Semarnat iban rumbo a Pachuca con motivo del Tercer Informe de Gobierno de Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo.

Los escoltas lesionados fueron identificados como:

Luis Abraham Sánchez Aiza , teniente de Infantería

, teniente de Infantería José Javier Hernández Díaz , teniente de Infantería

, teniente de Infantería Pablo Aranda Salas, sargento segundo de Policía Militar

Mientras que el escolta fallecido es el cabo Jesús Fabián Ramírez Morones.

Las víctimas pertenecen al segundo Batallón de Servicios Especiales del Campo Militar No. 1 de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional.