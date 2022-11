Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, negó haber hablado con Ricardo Monreal sobre las elecciones de 2024. Además añadió que la relación con Monreal “es de respeto y consideración política”.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano explicó que con Ricardo Monreal solo trata temas del Senado y nada relacionado con la sucesión presidencial. Por lo que Ricardo Monreal luce cada vez más lejos de Morena y más cerca de la oposición.

Por otro lado, Dante Delgado señaló que el supuesto intento de Ricardo Monreal para lograr la integración de Movimiento Ciudadano a “Va Por México”, partidos de oposición respecto a Morena, son “puras especulaciones”.

“Son puras especulaciones, la relación tan cercana como ustedes la ven aquí, la tenemos con el senador Monreal como con otras personas”, expresó Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

(Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Movimiento Ciudadano: Monreal siempre ha sido nuestro amigo

Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, también expresó que Ricardo Monreal “siempre ha sido su amigo”. Sin embargo, dijo que compañeros y compañeras de su partido “sin aspiraciones personales” también lo son.

No obstante, el líder de Movimiento Ciudadano enfatizó que Ricardo Monreal, desde Morena, “es la única persona que ha tenido el valor de siempre, desde esa posición de poder, de manifestar con congruencia sus puntos de vista”.

Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro)

¿Movimiento Ciudadano le hace el feo a Ricardo Monreal? ¿Y “Va Por México”?

Ricardo Monreal confesó, desde Madrid, España, que conversó con los dirigentes de “Va Por México”. Sin embargo, se defendió y dijo “no me hace de ninguna manera un traidor”.

“Yo he platicado con todos los partidos, no me gusta avergonzarme de ello porque no lo siento, el dialogar y platicar con grupos políticos distintos al mío no nos hace menos”, expresó Ricardo Monreal, quien además dijo que eso no significa “que no esté con el presidente”.