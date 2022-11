El senador Ricardo Monreal anunció Mesas de Diálogo y Reconciliación Nacional en su viaje a España con Santiago Creel.

Durante la décima tercera reunión con la Comisión Binacional México y España, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, y el coordinador de la banca de Morena, Ricardo Monreal, acordaron mesas de reconciliación.

Las Mesas de Diálogo y Reconciliación Nacional anunciadas por Ricardo Monreal y Santiago Creel se llevarán a cabo en los 32 estados de la República.

De acuerdo con ambos funcionarios, se extenderán invitaciones a varias personalidades de partidos, para llamar a la pluralidad mexicana para que todas las voces puedan ser escuchadas “antes de que termine el año”.

Cabe recordar que Ricardo Monreal no participará de la marcha de AMLO del 27 de noviembre por su viaje a España.

Santiago Creel celebró que se sumara Ricardo Monreal a la creación de las Mesas de Diálogo y Reconciliación Nacional, como una voz ajena a la oposición.

De acuerdo con Creel, Ricardo Monreal planeó el proceso de reconciliación con la oposición , desde donde surgirán acuerdos que van a ser fundamentales “para el futuro político del país”.

Por otra parte, el diputado del PRD, Luis Espinoza Cházaro, aseguró que el PRD “le abrió las puertas” a Ricardo Monreal para ser el posible candidato del partido en las elecciones 2024.

Desde España, el diputado aseguró que se ha hablado con Ricardo Monreal, a través de un “diálogo franco” junto con Miguel Ángel Mancera y Jesús Zambrano.

Asimismo, dijo que Ricardo Monreal podría participar el en proceso de selección del candidato que está por iniciar.

Por su parte Ricardo Monreal aseguró que está en el proceso de decisión debido a sus aspiraciones a ser candidato a la presidencia en 2024.

Asimismo, aclaró que este proceso “no es clandestino” sino abierto y reiteró que siempre ha tenido una buena relación con la oposición y Morena.

“Platicar no me hace un traidor ni un mexicano que no está con el Presidente. Creo que todos debemos de construir y he sido leal. Estamos en un proceso de transición política en México”

Ricardo Monreal