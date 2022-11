El senador Ricardo Monreal se burló de la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Zócalo, al señalar que se perderá “el frutsi y la torta”, tras confirmar que no asistirá.

Previo a su viaje a España para asistir a la Reunión Interparlamentaria en Madrid, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, bromeó con que se perderá “su frutsi y su torta”, en alusión a un cartón que vio recientemente sobre su ausencia a la marcha de AMLO.

Así lo dijo Ricardo Monreal: “Ahora me gustó una caricatura que leí temprano... no sé si la vieron, de un monero que yo respeto mucho, entonces dice ‘ya me voy a Madrid, lo único que me voy a perder es el frutsi y la torta, no me va bien nunca”.

Sobre compañeros de bancada que prefirieron cancelar su participación en la Reunión Interparlamentaria en Madrid para ir a la marcha de AMLO, Ricardo Monreal señaló que su obligación es cumplir con sus actividades legislativas.

El senador aclaró que asistir a eventos legislativos como el programado en España no es cuestión de placer ni de gusto, sino de formalidad con los órganos instituidos, en este caso con el parlamento español.

“Es una obligación constitucional, que tienes que cumplir con ella, no es un asunto de placer ni de gusto, sino que son órganos instituidos y órganos que debe uno observar y cuidar, porque la contraparte, en este caso los españoles, son muy formales y están esperando la reunión interparlamentaria después de los tres años” Ricardo Monreal. Senador de Morena

Ricardo Monreal no asistirá a la marcha de AMLO del 27 de noviembre

A pesar de que se había apuntado para asistir a la marcha de AMLO, Ricardo Monreal se arrepintió y días después dijo que no irá.

El coordinador de Morena en el Senado señaló que no asistirá a la marcha al Zócalo convocada por AMLO, porque viajará a España en donde se realizará una reunión interparlamentaria, programada del 27 al 29 de noviembre.

De manera que viajará a España para encabezar la delegación mexicana en la reunión interparlamentaria.

Ricardo Monreal aclaró que ese compromiso estaba acordado desde hace tres meses y él personalmente eligió el compromiso de ser el presidente de la delegación mexicana.

Por ello, el legislador morenista aseguró que acudirá a la cita en España, porque es su deber y no irá en viaje de placer.

La marcha convocada por el presidente AMLO se llevará a cabo el próximo domingo 27 de noviembre a partir de las 09:00 horas partiendo del Ángel de la Independencia, pasando por Paseo de la Reforma, hasta llegar el Zócalo capitalino, donde se prevé que el presidente brinde un discurso.