El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mandó una indirecta al senador Ricardo Monreal por su berrinche en Morena: “que te vaya bien”, dijo.

Durante la conferencia mañanera de hoy 28 de noviembre, AMLO ofreció declaraciones que parece se trataron de indirectas hacia Ricardo Monreal, quien este fin de semana en España anunció una gira “de reconciliación” junto a legisladores de oposición ante el supuesto “favoritismo” hacia Claudia Sheinbaum para las elecciones 2024.

Ante la ausencia de Monreal en la marcha del 27 de noviembre y sus constantes denuncias respecto a una falta de “piso parejo” en Morena, AMLO señaló que quien acuse falta de democracia por no ser elegido en encuestas para algún cargo, puede “seguir su camino”.

Según el mandatario federal, los ciudadanos siguen un proyecto no a una persona, por lo que a Ricardo Monreal le dirán “que te vaya bien”.

AMLO manda mensaje a Ricardo Monreal y a quien no acepte la decisión del pueblo

AMLO mandó un mensaje a quien “apuesta por la división” dentro de Morena , y Ricardo Monreal se vino a la mente de todos los periodistas, aunque el mandatario no confirmó que el mensaje es para él.

A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2024, el presidente de México advirtió a las y los morenistas, que quien no sepa perder en la encuesta del partido y amenace con irse, lo puede hacer.

Su comentario se da en referencia a Ricardo Monreal, quien en muchas ocasiones señaló que existe un complot en su contra para que no llegue a la candidatura, y acusó a algunos morenistas de obstaculizar su llegada a la candidatura , entre ellos:

Layda Sansores

Jesús Ramírez

Mario Delgado

Claudia Sheinbaum

Por lo que AMLO señaló que quien apuesta por la división dentro del proyecto, no tiene convicciones, y adelantó que si amenaza con irse, pues que lo haga, y “siga su camino”.

“Quien apuesta a la división pues no tiene convicciones, o quien asumiera una postura de que ‘no salí pero’, entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, diga no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso y se va. Pues yo conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría que te vaya bien. Sigue tu camino, porque la gente no está solo por los candidatos, la gente está por el proyecto” AMLO

Será el pueblo quien elija al candidato de Morena

Cabe destacar que tras lanzar el presunto comentario en contra de Ricardo Monreal, AMLO reiteró que será el pueblo de México quien elija al representante de Morena para las elecciones 2024.

El mandatario federal recalcó que las reglas están claras y que serán las y los mexicanos quienes escojan al candidato del movimiento que representa, y que a dicha persona será a quien apoye.

“Y a esa y a ese compañero que salga es al que yo voy a apoyar, no voy a irle a hacer campaña porque eso no me corresponde, nada más me voy a pronunciar. A decir fue la gente, fue la mayoría, no hubo dedazo, eh fueron reglas claras y se acabó” AMLO

Asimismo, el presidente indicó que también espera que quienes no resulten seleccionados actúen de manera responsable y continúen en el proyecto de la 4T; así como que quien sea el elegido no sienta que no sienta que no va a necesitar a nadie, pues necesitará de mucho apoyo.

“Espero que los que no salgan actúen de manera responsable y digan vamos adelante. Y el que salga o la que salga que no sienta que no va a necesitar a nadie, porque de una vez les digo, por experiencia, se requiere del apoyo de muchos” AMLO

AMLO asegura que su relevo continuará la transformación de México

Igualmente, AMLO se dijo confiado de que la transformación continúe en México , pues aunque él ya no esté al frente de Morena o de la nación, ya ha sentado las bases para seguir con el proyecto.

El presidente de México señaló que se encuentra satisfecho con las personas que pueden reemplazarlo en la silla del ejecutivo federal, pues por parte de Morena, todos los que lo pueden relevar son “muy buenos”, y aunque no son iguales a él, se identifican en y con el mismo proyecto.

En ese sentido, AMLO manifestó que cualquiera de las denominadas corcholatas de su movimiento pueden garantizar la continuidad con cambios para México.

Cabe destacar que los más mencionados como posibles sucesores del presidente son:

Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard

Adán Augusto López