Morena reaccionó a la detención del hermano de César Duarte, Alejandro Duarte, recordando su relación con Maru Campos.

El mensaje de Morena mediante redes sociales se da tras la detención de Alejandro Duarte en Hidalgo del Parral, la madrugada del martes 3 de noviembre, por narcotráfico.

Alejandro Duarte había sido señalado de otros delitos en el pasado; entre ellos, una agresión contra un trabajador del Hospital General de Parral, en agosto de 2022, por el cual fue denunciado.

Morena reacciona a detención del hermano de César Duarte; recuerda relación con Maru Campos

Tras darse a conocer la detención de Alejandro Duarte, Morena compartió su reacción mediante un mensaje en redes sociales, en donde resaltó la ironía alrededor de la aprehensión.

Morena recuerda el pasado de César Duarte y Maru Campos tras la detención de Alejandro Duarte (Captura de pantalla)

Morena subrayó que el hermano del priísta César Duarte fue detenido en posesión de drogas —presuntamente cocaína y marihuana— así como cartuchos de uso exclusivo del Ejército en Chihuahua.

Asimismo, lo relacionó con las diversas acusaciones del PRI en su contra sobre ser un “narcopartido”, lo que Morena resalta en su mensaje como una ironía que se cuenta sola.

Morena también recordó la supuesta presencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en una nómina secreta de César Duarte, cuando ocupaba dicho cargo de 2010 a 2016.

Esto, en posible referencia al intercambio reciente entre Maru Campos y la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, tras el encuentro con el priísta Alejandro Moreno.

Hasta el momento, Maru Campos no ha reaccionado a comentario de Morena, así como tampoco a la detención de Alejandro Duarte, realizada por la Agencia Estatal de Investigación.

Detención de Alejandro Duarte sería ajena a caso de su hermano

Pese a señalamientos de Morena, la detención de Alejandro Duarte es ajena al caso de César Duarte sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que hasta el momento se le vaya a agregar un delito relacionado.

En 2017, Alejandro Duarte interpuso una demanda de amparo en Chihuahua para evitar su detención, al igual que el segundo hermano del exgobernador, Mario Héctor Duarte, aunque en su caso fue en Ciudad de México (CDMX).