La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó este miércoles la detención de Alejandro, identificado como hermano de César Duarte, en posesión de drogas y cartuchos del Ejército.

Mediante un comunicado, la institución detalló que la aprehensión se realizó el martes en la calle República de Haití, en la colonia Américas de Parral, cuando Alejandro Duarte conducía una camioneta azul.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para que continúen las investigaciones y se defina su situación legal.

Vehiculo del hermano de César Duarte (Especial)

Alejandro Duarte viajaba con drogas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército

De acuerdo con reportes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación le marcaron el alto y realizaron una revisión al vehículo de Alejandro Duarte, en el cual incautaron:

3 bolsas con distinto pesaje de cocaína

11 cigarrillos de marihuana

11 cartuchos calibre .45 mm

4 mil 500 pesos en efectivo

13 dólares

Un teléfono celular

En Chihuahua, los delitos de posesión de drogas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército pueden castigarse con penas de hasta 12 años de prisión y multas de 80 días.

Cartuchos del hermano de César Duarte (Especial)

César Duarte permanece en el penal de El Altiplano

El exgobernador César Duarte fue detenido en Chihuahua en diciembre de 2025 por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura del exmandatario de Chihuahua derivó de una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024. Hoy día, permanece recluido en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.