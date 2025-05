El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció un acuerdo de colaboración con el Partido Comunista de Cuba.

El pasado jueves 1 de mayo, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, informó sobre una reunión con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para firmar un convenio con el Partido Comunista de Cuba.

La organización antes mencionada es un partido político marxista-leninista cubano, fundado en 1965 por el ex presidente Fidel Castro, el cual asumió el poder desde la culminación de la Revolución Cubana, el 8 de enero de 1959, luego de la huida de Fulgencio Batista el 1 de enero del mismo año.

El 1 de mayo, en el marco de las conmemoración del Día del Trabajo, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, firmó un convenio con el Partido Comunista de Cuba, situación por la que se reunió con el presidente Miguel Díaz-Canel.

En esa relación de ideas, la representante de Morena explicó que tuvo una conversación con el presidente cubano en la que refrendó el cariño y solidaridad del pueblo de México. Mediante una publicación en la red social X, este fue el mensaje de Carolina Rangel :

Cabe recordar que en abril de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra el bloqueo comercial que Estados Unidos mantiene en contra de Cuba desde 1958.

También en el marco de la reunión entre Morena y el Partido Comunista de Cuba, Carolina Rangel recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra del bloqueo económico que Estados Unidos ejerce en contra de Cuba.

En ese sentido, cabe recordar que Estados Unidos mantiene este bloqueo desde 1958, durante la dictadura de Fulgencio Batista, el cual se trasladó al régimen de Fidel Castro y de Miguel Díaz-Canel, afectando así a la economía cubana e incluso impidiendo la llegada de equipos médicos y medicinas.

Tomando en cuenta lo anterior, las declaraciones de Claudia Sheinbaum se dieron apenas en abril de 2025, en el marco de la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), llevada a cabo en Honduras, donde la presidenta de México dijo lo siguiente:

“Rechazamos, como lo ha hecho históricamente México, las sanciones y bloqueos comerciales (...) No al bloqueo a Cuba, no al bloqueo a Venezuela (...) solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz y prosperidad”.

