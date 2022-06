La dirigencia de Morena ahora sí invitó al senador y aspirante presidencial, Ricardo Monreal, al siguiente evento masivo en el que se espera que se reúna la “plana mayor” del partido.

Tras ausentarse del acto multitudinario del pasado 12 de junio en Toluca, se espera que Ricardo Monreal participe en el evento masivo de Morena que se realizará el 26 de junio en Coahuila.

Sin embargo, hasta el momento Ricardo Monreal no ha confirmado si participará en el nuevo evento masivo de Morena a celebrarse en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

De acuerdo con lo informado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado , en esta ocasión Ricardo Monreal sí fue invitado al evento masivo del partido en Coahuila.

No obstante, según lo señalado por el propio líder nacional de Morena, Ricardo Monreal también había sido invitado al encuentro del pasado 12 de junio en Toluca, Estado de México, pero decidió no acudir.

Se prevé que al nuevo evento masivo de Morena, acudan gobernadores, dirigentes, legisladores, aspirantes presidenciales y precandidatos a los gobiernos estatales.

De momento, de las llamadas “corcholatas” de AMLO en las elecciones presidenciales 2024 , solo Claudia Sheinbaum ha confirmado su asistencia al evento masivo de Morena.

Por el contrario, se espera que Marcelo Ebrard se ausente en esta ocasión del encuentro, debido a que a inicios de esta semana, el canciller informó que tiene Covid-19.

En tanto, Ricardo Monreal no se ha pronunciado sobre su asistencia o no al evento masivo de Morena en el estado de Coahuila, del próximo domingo 26 de junio.

Sin embargo, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien es un cercano colaborador del presidente de la Jucopo, señaló que está evaluando su asistencia al acto de Morena.

Al respecto, señaló que Ricardo Monreal evalúa la posibilidad de acudir el acto, al sopesar si existen o no condiciones para que se dé un “buen encuentro de unidad” .

Así lo advirtió el senador al explicar que Ricardo Monreal, está analizando su asistencia debido a que existe el riesgo de que se convierta en blanco de rechiflas durante el evento.

“Hay quienes se expresan de una manera irrespetuosa; entonces, lo que hay que cuidar es que sea una reunión donde sea la unidad y no la división”

No obstante, desde su perspectiva el senador compañero de Ricardo Monreal, señaló que el legislador sí debe acudir al evento de Morena en el estado de Coahuila.

Cabe destacar que se ha especulado previamente con la posibilidad de que Ricardo Monreal abandone las filas de Morena, esto debido a que no es considerado como aspirante presidencial.

Incluso, en una declaración al respecto, Ricardo Monreal dijo que “ nada tiene que hacer” dentro de Morena, si el partido lo excluye de los eventos que realiza.

Pese a lo anterior, en un segundo posicionamiento, Ricardo Monreal negó que tenga la intención de renunciar a su militancia de Morena , ante las presiones de grupos en su contra.

“No voy a aceptar que la presión de grupos impidan continuar en Morena, rectifiquen. No me voy a salir de Morena, no pienso renunciar a Morena; pienso mantenerme en Morena y luchar dentro de Morena”

Ricardo Monreal