Mario Delgado, dirigente Nacional de Morena, aseguró que sí se invitó a Ricardo Monreal al mitin en el Estado de México pero el senador no quiso asistir.

En entrevista para Así las Cosas, Delgado aseveró que fue él personalmente quien extendió la invitación al coordinador de la bancada del partido en el Senado.

De acuerdo con Mario Delgado, Ricardo Monreal fue el que no quiso ir al mitin en el Estado de México, donde las “fichas” de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostraron su fuerza.

El evento que se llevó a cabo el pasado 12 de junio con gobernantes, dirigentes y militantes de Morena en el Teatro Morelos, en Toluca.

En él, los aspirantes a la presidencia que son apoyados por el presidente como

fueron vitoreados y recibidos con gritos de “presidente” , donde luego, cada uno tomó la palabra y pidieron piso parejo rumbo a las elecciones 2022.

Sin embargo, Ricardo Monreal, militante de Morena quien ha expresado abiertamente su intención de ser el candidato de su partido, no acudió.

Mario Delgado aseguró que personalmente invitó a Moreal al evento e incluso le pidió que invitara a la bancada al evento organizado por Morena.

Ricardo Anaya critica a AMLO por no asistir a la Cumbre de las Américas 2022

Sin embargo, no recibió una respuesta hasta el día del evento al que Ricardo Monreal no acudió.

“Yo lo invité personalmente. Lo llamé por teléfono y le pedí que invitara a todos los senadores, senadoras, le mandé la invitación. No me dijo nada. Él decidió no ir”

Mario Delgado