Ricardo Monreal aseguró que sigue siendo amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pese a no ser mencionado en su “club” de presidenciables.

En entrevista con Azucena Uresti, el senador Ricardo Monreal afirmó que su amistad con AMLO continúa, pero “él tiene su idea y no va a cambiar”.

Ricardo Monreal refirió que AMLO parece tener clara la decisión de que sólo participen en el proceso interno de Morena los de “su club de seleccionados”, pero dijo que lo único que pretende es participar democráticamente.

El líder de los senadores de Morena negó que “le quite el sueño” que AMLO no lo mencione.

Al respecto, dijo respetar si AMLO no lo quiere mencionar, dado que está en su derecho, aunque señaló que él tiene el suyo de participar en el proceso por ser fundador de Morena.

“No (me quita el sueño), tampoco, él así es y yo respeto su expresión. Si él no me quiere mencionar y no quiere decir mi nombre, él tiene su derecho a no hacerlo y yo tengo el mío a participar y a buscar. Soy fundador de Morena y no me pueden excluir”

Ricardo Monreal