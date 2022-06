El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que podría abandonar las filas del partido si continua siendo excluido de los eventos organizados por el dirigente nacional Mario Delgado.

Ricardo Monreal, senador de 61 años de edad, continua molesto con la dirigencia nacional de Morena porque no se le invitó al desayuno realizado previo al mitin de Morena en Toluca, Estado de México, del 12 de junio de 2022.

A 10 días del histórico mitin de Morena en el bastión del PRI, Ricardo Monreal advirtió que si se le continúa excluyendo, él abandonará a Morena, pues “nada tiene que hacer”.

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el ‘club de los elegidos’ desde las matutinas mañaneras, conferencias, aún así he decidido participar”.

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado