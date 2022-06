El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, negó que abandonaría el partido.

Esto luego de que Ricardo Monreal advirtiera que abandonaría las filas de Morena si seguía siendo excluido de eventos de Morena.

Esto porque el coordinador morenista no fue invitado al mitin organizado en Toluca rumbo a las elecciones 2023 y elecciones 2024 organizado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

“Yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el ‘club de los elegidos’ desde las matutinas mañaneras, conferencias, aún así he decidido participar”.

Ricardo Monreal