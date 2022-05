El senador Ricardo Monreal exigió no ser excluido como aspirante a la presidencia de México por Morena, así como AMLO ha pedido no excluir a nadie en la Cumbre de las Américas.

En entrevista en el Senado, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, pidió que no sea excluido en el proceso de selección de candidato de Morena rumbo a la sucesión presidencial de las elecciones de 2024.

El legislador morenista refirió que ninguna persona tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres ni en los procedimientos, aun si no pertenece “al club” de presidenciables.

“Yo creo que tiene razón (AMLO) cuando habla sobre la Cumbre (de las Américas) y también sobre su club de señalados. Yo creo que ninguna persona, como él lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres, en los foros ni en los procedimientos” Ricardo Monreal. Senador

Ricardo Monreal: “¿Por qué se me impediría mi participación si tengo 25 años luchando con el presidente?”

Ricardo Monreal cuestionó que razón habría para que se le excluya del proceso de selección de Morena si ha acompañado a AMLO durante 25 años.

El senador afirmó que nadie puede decirle que no fue fundador de Morena y que no estuvo en la calle promoviendo la formación de dicho partido.

En este aspecto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado insistió en que seguirá su lucha y no desistirá en sus esfuerzos por ser el elegido por Morena rumbo a la carrera presidencial en las elecciones de 2024.

Lo anterior, dijo, dado que es una “aspiración legítima” y lo “asiste la razón histórica y moral”.

“Y yo voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha a lograr una aspiración legítima que me asiste la razón histórica, la razón moral, y yo quiero preguntar por qué se impediría mi participación, si tengo 25 años luchando con el Presidente, al lado del Presidente” Ricardo Monreal

Asimismo, Monreal Ávila admitió que no ha sido “cobijado” por AMLO ni “los poderosos”, sostuvo que quien sí lo ha impulsado es la gente del pueblo y a ella se somete, por lo que reiteró que seguirá haciendo su lucha.

“Siempre, quien me ha cobijado, impulsado, es la gente del pueblo y a ellos me someto. Por eso voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha y voy a seguir hasta el final en una aspiración legítima que no es una ambición vulgar”, concluyó.