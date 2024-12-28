Marko Cortés, senador del PAN, no se cansa y volvió a pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum reconocer el narcoterrorismo en México.

A finales de octubre de 2024, tras una serie de hechos violentos en Guerrero y Guanajuato, el ex dirigente del PAN, Marko Cortés, señaló los incidentes como actos narcoterroristas y pidió tipificar como delito el narcoterrorismo.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum negó en su momento que el país enfrentara actos narcoterroristas, con lo que desestimó la petición de Marko Cortés, quien también sugirió modificar la estrategia de seguridad federal.

A dos meses de su primer llamado, Marko Cortés volvió a insistir en el narcoterrorismo que acecha a México, con lo que llamó a Claudia Sheinbaum a reconocerlo.

Marko Cortés insiste en el narcoterrorismo; esto dijo a Claudia Sheinbaum

A través de una publicación que compartió en sus redes sociales, el senador del PAN, Marko Cortés. volvió a asegurar que hay una prevalencia del narcoterrorismo en el país.

Por ello, el panista pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum reconocerlo y “aceptar” la realidad, al mismo tiempo que refirió que los actos narcoterroristas son las consecuencias de los “abrazos”, en alusión a la estrategia de seguridad del ex presidente AMLO.

“El primer paso es reconocerlo. Presidenta @Claudiashein, la invito a aceptar la realidad y las consecuencias que tantos “abrazos” han dejado en el país”, escribió el ex líder del PAN.

Marko Cortés insiste en narcoterrorismo (Daniel Augusto)

Marko Cortés advierte por supuestas medidas de Donald Trump ante narcoterrorismo

Al volver a insistir en el narcoterrorismo, Marko Cortés advirtió que en consecuencia, el gobierno de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, tomaría repercusiones contra México.

Entre las medidas que, según Marko Cortés -y con información de Reforma-, Donald Trump intentaría ante el narcoterrorismo en México, son:

ordenar ataques selectivos en contra de cárteles mexicanos y cabecillas, incluso fuera del territorio de Estados Unidos

aplicar la misma estrategia contra ISIS en 2019: enviar soldados y atacar en territorio mexicano en este caso

imponer sanciones económicas, congelar activos, limitar viajes y procesas personas y gobiernos que apoyen a grupos criminales

Bajo ese contexto, Marko Cortés urgió la necesidad de que el gobierno de Claudia Sheinbaum reconozca el narcoterrorismo que invade a México.