Marko Cortés, dirigente Nacional del PAN, aseguró que ya están preparando la acción de inconstitucionalidad contra el cambio de mando de la Guardia Nacional para presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dirigente del PAN dijo que aún no está lista la acción de inconstitucionalidad y no tiene fecha para su presentación ante la SCJN.

Sin embargo, aclaró que se trabaja en ella, para evitar que la Guardia Nacional permanezca subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ya se está preparando la acción de inconstitucionalidad. Sobrados argumentos legales hay…lamentable que la Corte haya hecho eso, tiene ahí los asuntos rezagados, tiene ahí los asuntos olvidados…nosotros lo que exigimos es que la Corte resuelva los temas porque a todas luces no hay manera que no puedan darnos la razón”

Asimismo, aseguró que se acercarán a todos los militantes de la alianza Va por México, actualmente con el PRD, así como de asociaciones civiles y el resto de los partidos como:

Este acercamiento será con todos aquellos que no están de acuerdo con el cambio de mando de civil a militar de la Guardia Nacional, aprobado desde el Senado y buscar los puntos de acuerdo y construir una mejor propuesta.

Marko Cortés afirmó que el PAN solo busca que se respete la Constitución Mexicana y que la Guardia Nacional sea “como debe de ser”.

De acuerdo con Marko Cortés, la Guardia Nacional debe ser civil, como lo es en “todos los países democráticos”.

“Hemos dicho con toda claridad que (la Guardia Nacional) debe ser civil, debe tener un mando civil como lo dicta nuestra constitución, lo único que hemos dicho es que sea como lo dicta la constitución, de hecho, que sea como debe de ser, como es en los países democráticos, que no sea una policía militar”

Además, aseguró que ni el PAN o la oposición están en contra de que las Fuerzas Armadas brinden apoyo en materia de seguridad pero, aclaró, ésto debería de ser como “segundos respondientes”.

De acuerdo con Marko Cortés, el hacer a la Sedena la primera respondiente en temas de seguridad pone en peligro la reputación de las Fuerzas Armadas y a los derechos humanos de la sociedad.

“Nosotros jamás hemos dicho, como sí lo prometió López Obrador y que no cumplió, que se regresen los militares a los cuarteles. No, eso no es lo que propone Acción Nacional, lo que propone acción Nacional es que se les de su lugar y que las Fuerzas Armadas solo actúen en segunda instancia”

Marko Cortés, dirigente Nacional del PAN