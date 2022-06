María Elena Ríos se siente decepcionada debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no la recibió pese a saber que iría pues quería contarle personalmente todo lo que ha vivido.

La saxofonista oaxaqueña dijo para Así las cosas que amaneció triste luego de la reunión que sostuvo con Leticia Ramírez.

Además, aseveró que está muy cansada de tener que vivir con miedo mientras que su agresor hace uso de su poder político y económico para salir de la cárcel.

Así como de la indolencia de las autoridades que admiten que las víctimas de violencia de género vivan en el desamparo.

“Ayer tuve la oportunidad de buscar al presidente y solicitar una audiencia, lamentablemente no tuve suerte en este sentido…Ayer tenía la esperanza de contarle todo lo que he pasado al presidente pero no sucedió…sí estoy un poco decepcionada porque esperaba quizá un poquito más del presidente”

María Elena Ríos compartió que fue recibida por Leticia Ramírez, titular de la Dirección General de Atención Ciudadana, a quien le expuso su caso.

Asimismo, dijo que definitivamente no hubo una promesa de sostener una reunión con el mandatario, pese a la insistencia de la saxofonista.

Ramírez también le aclaró que AMLO no puede ayudar con todo, pese a que se tiene la idea de que es así.

“Lo que ella me comentó es que iban a considerar, que ella iba a pensar durante el día de ayer y el día de hoy, una manera de ayudarme. Que no me puede ayudar en todo porque a veces se piensa que el presidente puede hacer todo y las cosas no son así”

María Elena Ríos