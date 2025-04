La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat, reconoció a estudiantes de excelencia graduados con los más altos promedios de todo el país.

Margarita Ríos Farjat participó en la segunda ceremonia nacional del Premio CENEVAL DOMINA-BACH 2025 donde dirigió un mensaje a 166 graduados.

Estos 166 graduados de bachillerato fueron reconocidos por su excelencia académica, además de su compromiso social, inteligencia emocional y vocación de servicio social.

La ministra Margarita Ríos Farjat dijo que este reconocimiento no es para envanecerse sino un compromiso con la sociedad pues se estudia para servir, ayudar a la gente y hacer prosperar a la sociedad.

<i>“Este reconocimiento que hoy reciben es muy honroso y meritorio, pero no es para envanecerse. Es un compromiso de lo que la sociedad espera de ustedes, un compromiso con la excelencia y con el servicio a los demás, porque para eso estudiamos: para servir, para ayudar a la gente y hacer prosperar a nuestra sociedad”</i>

El evento en el que Margarita Ríos Farjat dio su discurso se llevó a cabo en la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Toluca.

La rectora institucional de esa sede Mónica Porres Fernández reconoció la labor del CENEVAL como un organismo comprometido con la calidad y objetividad de la evaluación educativa.

La UVM, a través de su rectora, recibió un reconocimiento por parte de la subsecretaria de Educación Superior y Directora del CENEVAL, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, por 65 años de compromiso e impulso a la excelencia académica del país.

Enedina Rodríguez Armenta detalló que este examen fue aplicado a más de 19 mil estudiantes, de los cuales 3.5 fue reconocidos por su excelencia.

No obstante, coincidió con Margarita Ríos Farjat en que no solo se requieren estudiantes con las mejores calificaciones, sino que sean buenas personas y capaces de compartir su conocimiento

<i>“Esa inteligencia que tienen, los invito a mantenerla a lo largo de la vida, y también que incorporen la inteligencia emocional y la social. Necesitamos que las universidades y que los institutos de formación de los seres humanos no solamente nos capaciten para ser los mejores en nuestras áreas de conocimiento, sino que también sean excelentes ciudadanos y muy buenos seres humanos porque no tendría caso que ustedes fuesen los mejores, si no son capaces de compartir su conocimiento”</i>

Endina Rodríguez Armenta. CENEVAL