El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Marcelo Ebrard, reveló los temas que se tratarán durante la llamada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Joe Biden hoy, 29 de abril.

La llamada, que se llevará a cabo alrededor de las 12:00 horas , tratará temas sobre todo referentes a la Cumbre de las Américas que será del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Además de temas relevantes de la relación bilateral entre México y Estados Unidos y la coyuntura internacional, aseguró Ebrard en entrevista para Así las cosas.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, México busca que la Cumbre no sea sólo un evento más donde las discusiones no trascienden a las acciones.

En un primer punto, aclaró que el país no está de acuerdo con que se excluyan a los países:

Esto luego de que el gobierno de Joe Biden asegurara “improbable” invitar a los gobierno antidemocráticos de la región.

Asimismo, Ebrard aseguró que AMLO no quiere que ésta sea “una cumbre más”

El canciller aseguró que el tema de fondo en la llamada que sostendrán AMLO y Joe Biden es sobre la necesidad de la integración económica.

Marcelo Ebrard aclaró que se necesita “un esfuerzo importante de integración económica”, así como la

Ebrard recordó que es importante esta integración para fomentar el crecimiento económico como región y evitar la escasez de productos como ocurrió al inicio de la pandemia con los ventiladores.

Actualmente son pocos los países que producen estos productos, que se concentran en

Por otra parte, compartió que se tratará el tema de migración en la llamada entre AMLO y Joe Biden.

Marcelo Ebrard aclaró que será tema la necesidad de la inversión en los países de Centroamérica y América Latina para mitigar la migración hacia México y Estados Unidos.

Recordó que México ha iniciado con inversiones en Honduras y El Salvador, donde ya tiene a 20 mil trabajadores.

Esto significa ya un sustento real de la argumentación del gobierno de AMLO sobre la importancia de inversiones para disminuir el flujo migratorio.

Asimismo, dijo que se hablará sobre la administración de estos flujos, pues Estados Unidos crece demográficamente en .4%, según el último censo.

“Vas a necesitar casi un millón de gentes, no hay de otra, si no no crece tu economía ¿entonces por qué no lo organizas de otra manera? La forma en que lo organizan ahorita es: no queremos que vengas pero te ofrecemos empleo”

Marcelo Ebrard