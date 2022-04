El periodico estadounidense, The New York Times, dedicó su portada a la “brutal” desaparición de mujeres y la violencia de género en México.

Además, recordó que el caso de Debanhi Escobar desató las protestas a nivel nacional para reclamar la “incapacidad del gobierno para hacer justicia a las mujeres desaparecidas”.

Asimismo recordó el caso de Yolanda Martínez, quien también desapareció en Nuevo León y no ha sido localizada.

The New York Times: Autoridades culpan a padres por la desaparición de personas

The New York Times aseguró que las autoridades en México culpan a los padres y las familias de las desapariciones en el país.

Esto luego de que el fiscal de Nuevo León declarara que es la “falta de comunicación” entre las familias, así como la “rebeldía” de los jóvenes lo que provoca la mayoría de las desapariciones de mujeres.

Además, el funcionario aseguró que la mayoría de los menores reportados como desaparecidos lo hacen como un “acto voluntario”.

Esto, junto con las desapariciones constantes de mujeres en el país, aunado con la de Debanhi Escobar y la actuación de las autoridades, desató la indignación pública, señaló el medio.

The New York Times además recordó el caso de Yolanda Martínez, de 26 años, quien desapareció el 31 de marzo y aún no ha sido localizada.

Autoridades no dan atención necesaria a casos de desaparición: The New York Times

En el último mes , 9 mujeres y niñas han desaparecido en Nuevo León y en todo el país hay al menos 24 mil mujeres desaparecidas y 2 mil 800 denuncias nuevas, recordó The New York Times.

Sin embargo, las autoridades no pone la atención necesaria a los casos de desaparición y no llevan a cabo las investigaciones adecuadas para procesar casos de

feminicidio

trata de personas

desaparición forzada

Por ello, las familias se han visto obligadas a “tomar las riendas de los esfuerzos de búsqueda y las investigaciones”, aseveró el medio estadounidense.

De acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, mas de 95 mil personas están reportadas como desaparecidas, con un incremento notable en las desapariciones de:

niños

adolescentes

mujeres

The New York Times recuerda desapariciones en Nuevo León

El medio de The New York Times recordó que, si bien el caso de Debanhi Escobar desató las manifestaciones y reclamos por las desapariciones en Nuevo León, este no es el único caso.

Recordó que Maria Fernanda, de 27 años, desapareció 3 días después de Yolanda Martínez.

A pesar de que el padre de la joven proporcionó la última ubicación del celular de Maria Fernanda, las autoridades tardaron 3 días más en revisar el predio, donde la encontraron muerta.

“Con toda la información que tenía, casi encontré a mi hija y estos muchachos no pudieron hacer nada. Es ridículo” Padre de María Fernanda a The New York Times

Por su parte, el hermano de Yolanda, Jesús Martínez, compartió que las autoridades tardaron 2 semanas en visitarlos para averiguar sobre su hermana.