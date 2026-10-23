Lysette Lameiro renunció a la presidencia del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), por los señalamientos contra una empresa sancionada por Estados Unidos.

La funcionaria renunció luego de que una investigación reveló su participación accionaria en la empresa sancionada por autoridades de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

A pesar de separarse del cargo, Lysette Lameiro rechazó las acusaciones en un video en el que defendió su patrimonio familiar y argumentó que su salida del IAP Chiapas busca proteger la institución.

Lysette Lameiro renuncia al IAP Chiapas (Especial)

Lysette Lameiro deja el IAP Chiapas por vínculos con empresa sancionada

Lysette Lameiro formalizó su renuncia a IAP Chiapas luego de que reconoció la creciente presión política generada tras revelarse sus vínculos con una empresa sancionada por Estados Unidos.

Previo a la dimisión de la funcionaria, Mexicanos Contra la Corrupción difundió un reportaje en el que documentó que la exservidora pública figuraba como socia en la empresa The Woods Bar.

Sobre los nexos, registros oficiales señalan que Lysette Lameiro tenía una participación accionaria desde el mes de noviembre de 2020, pues conservaba títulos mercantiles vigentes.

En lo que respecto a la empresa, el reportaje reveló que fue incluida desde el pasado 29 de septiembre de 2026 por la OFAC en su lista negra tras señalarla por operaciones financieras ilícitas.

La acción se ejercitó debido a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó directamente a la red societaria de The Woods Bar con actividades de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Lysette Lameiro renuncia al IAP Chiapas (Especial)

Las indagatorias expusieron el evidente conflicto de interés de Lysette Lameiro al conservar sus acciones mientras encabezaba el IAP Chiapas, organismo clave para la capacitación gubernamental.

Debido al severo impacto institucional que se podría genera por causa las revelaciones, la exfuncionaria optó por dejar el encargo de manera irrevocable para evitar que se genere un daño operativo mayor.

Lysette Lameiro niega acusaciones

Pese a que renunció al IAP Chiapas, Lysette Lameiro rechazó que tenga vínculos con la delincuencia organizada o cuente con alguna participación en actividades ilícitas que pongan en duda su integridad.

En el video, la exfuncionaria sostuvo que su familia posee un patrimonio empresarial consolidado desde hace 4 décadas en Tijuana, por lo que se deslindó de la empresa sancionada por Estados Unidos.

Asimismo, sostuvo que su separación definitiva del IAP Chiapas busca evitar que la controversia mediática afecte las labores operativas y académicas institucionales cotidianas.

Finalmente, Lysette Lameiro indicó que concentrará sus esfuerzos en limpiar su reputación jurídica frente a las imputaciones sobre la empresa sancionada, confiando en que la justicia aclarará todo.