El líder sindicalista y diputado de Morena, Pedro Haces, sorprendió con un lujoso detalle a sus compañeros de la Cámara de Diputados, con arcón de Chocolates Rocío.
El nuevo escándalo de Pedro Haces que involucraría a los hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola en LatinUS.
Esta no sería la primera polémica que envuelve a Pedro Haces referente a presuntos gastos no acordes con los principios de Morena; y ya respondió a Carlos Loret de Mola.
Pedro Haces sorprende a diputados con lujoso detalle: un arcón de Chocolates Rocío
Con motivo del Día de la Independencia, Pedro Haces habría hecho un regalo a los diputados de Morena, un arcón de Chocolates Rocío valuado en 3 mil 500 pesos.
Según lo señalado, Pedro Haces habría comprado a Finca Rocío (propiedad de los hijos de AMLO) un total de 400 arcones, por lo que habría pagado casi un millón 500 mil pesos.
Acorde con lo dado a conocer por LatinUS, los arcones de Chocolates Rocío fueron repartidos directamente en las oficinas de los diputados de Morena y aliados desde el 9 de septiembre, con una tarjeta de Pedro Haces.
Cada arcón de Chocolates Rocío estaba decorada patrióticamente e incluía una botella de tequila, más seis bombones de ganache con tequila y una moneda con el escudo nacional.
Pedro Haces llamó a Carlos Loret de Mola mentiroso tras presunto regalo de Chocolates Rocío
Para medios de comunicación y mediante un video en redes sociales, Pedro Haces respondió a Carlos Loret de Mola sobre presunto regalo a diputados: “que me compruebe que compré 400 Chocolates Rocío”.
Tal como compartió en video tras el Congreso Estatal de la CATEM en Tijuana, Baja California, Pedro Haces señaló que todos los señalamientos de LatinUS son falsos.
Aseveró que nunca ha comprado arcones de Chocolate Rocío ya que no tiene alcance a ellos y en caso de que regale a algunos, es con recursos propios, no públicos.
Pedro Haces advirtió también que a partir de hoy dará respuesta a todos los señalamientos que se realicen en su contra.