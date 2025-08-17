La presidenta nacional del partido Morena, Luisa María Alcalde Luján, defendió a Beatriz Gutiérrez Müller por irse a vivir a Madrid, España.

En un evento por el arranque de los Comités Seccionales de Morena en la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México (CDMX), Luisa Alcalde dijo desconocer si Beatriz Gutiérrez se mudó a Madrid, España, pero aseguró que ella es libre de hacer lo que quiera.

Además, consideró que “es el colmo” que se le critique por donde quiera vivir.

“Ella es libre de hacer lo que quiera. No sé de primera mano cuáles sean sus deseos, ni dónde esté pensando vivir, pero ella es una mujer extraordinaria y libre. Es el colmo” Luisa Alcalde. Presidenta nacional de Morena

Beatriz Gutiérrez ya vive en España y tiene nacionalidad de ese país (cuartoscuro )

Luisa Alcalde defiende a Beatriz Gutiérrez Müller tras mudanza a Madrid; asegura que es víctima de acoso

Ante las críticas recibidas luego de que se reportara su posible mudanza a Madrid, España, Luisa Alcalde acusó que Beatriz Gutiérrez Müller es víctima de acoso por parte de adversarios de su partido.

Alcalde Luján señaló que nadie ha dicho que viajar no se vale y contrastó que en sexenios pasados el problema era que “ellos viajaban con los recursos del pueblo”.

La presidenta nacional de Morena acusó que la oposición intenta meter en la conversación la discusión sobre las vacaciones de los militantes del partido cuando ellos han pagado sus viajes con sus propios recursos.

El diario ‘ABC’ de España informó que Gutiérrez Müller se mudará próximamente a uno de los barrios más exclusivos de Madrid, La Moraleja, junto con su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez, quien a su vez, estudiaría en la universidad en ese país, probablemente en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde el pasado mes de mayo, el mismo medio español dio la primicia de que la doctora había iniciado el trámite para obtener la ciudadanía española, lo que generó una ola de críticas en su contra.

“Nadie ha dicho que viajar no se vale, ellos viajaban con los recursos del pueblo”: @LuisaAlcalde



La dirigente nacional de Morena acusó que la oposición intenta meter en la conversación la discusión sobre las vacaciones de los militantes del partido, cuando no se pueden comparar… pic.twitter.com/fRnHtkfpL6 — Político MX (@politicomx) August 17, 2025

Beatriz Gutiérrez Müller exigió perdón de España por la Conquista

El diario español aseguró que Beatriz Gutiérrez Müller fue la autora de la carta que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió en 2019 a España para que el rey Felipe VI pidiera perdón por las muertes provocadas durante el periodo conocido como ‘La Conquista’.

Asimismo, señala que la mudanza de la investigadora a Madrid demostraría el posible alejamiento de su esposo, AMLO, y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

El medio recordó que a partir de que España no sólo no respondió la carta de AMLO, sino que la filtró a medios de comunicación, Claudia Sheinbaum no invitó al rey a su toma de protesta.