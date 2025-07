Jerson Murillo Franco, originario de Colombia, denunció que Alligator Alcatraz es una pesadilla debido a las golpizas y condiciones inhumanas que sufren los migrantes reclusos en el centro promovido por Donald Trump.

La pesadilla de este migrante comenzó cuando fue detenido por conducir sin licencia por la policía local de Davenport, Florida: posteriormente, fue entregado al ICE para quedar bajo custodia migratoria.

Desde su ingreso, Jerson Murillo Franco ha sido testigo de las múltiples hechos que evidencian las condiciones inhumanas que se viven en Alligator Alcatraz, tales como la falta de alimentos y hasta brutales golpizas por parte de los guardias.

Alligator Alcatraz ya se inundó y apenas llevaba un día funcionando (@JasonDelgadoX / X)

Migrante colobiano denuncia golpizas por parte de guardias y las condiciones inhumanas que se viven en Alligator Alcatraz

El sábado 12 de julio los congresistas demócratas denunciaron que, tras su visita al centro de detención de migrantes, Alligator Alcatraz, observaron condiciones inhumanas en las que viven 750 personas dentro las “jaulas”, tales como:

Carpas improvisadas

Calor y humedad “asfixiantes”

Escasez de agua

Comida putrefacta

A esta denuncia se sumó Jerson Murillo Franco, un migrante colombiano que lleva 6 años viviendo en Estados Unidos y que actualmente se encuentra en proceso migratorio para regularizar su estatus en el país.

“Quiero denunciar el abuso de autoridad que están teniendo los guardias de seguridad del Alligator Alcatraz con nosotros. La comida es muy poca; nos dan un pan, una mortadela, una manzana y una barrita de cereal [...] El almuerzo es a la 1 pm y la cena a la 10 pm, es mucho tiempo” Jerson Murillo Franco,

Sobre las condiciones en el centro de detenciones, el migrante dijo ser blanco de golpizas por parte de los guardias encargados de catear a los migrantes: “no me revisan, nada más me intimidan y me dan patadas” , añadió Jerson Murillo Franco.

A través de una llamada telefónica, el migrante hizo un llamado urgente a organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los migrantes para que se visibilice la pesadilla que se vive en el Alligator Alcatraz.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, pide a Donald Trump frenar detenciones en el Alligator Alcatraz tras denuncia de migrante colombiano

Luego de darse a conocer la denuncia del migrante colombiano que exhibe que vivir en Alligator Alcatraz es una pesadilla, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este martes a Donald Trump que desista del centro de detención.

“Le solicito al presidente de los EE.UU. no abrir Alcatraz en la Florida. Es un crimen contra la humanidad y una afrenta imborrable ante los pueblos que habitan las américas, desde hace 30.000 años” Gustavo Petro en X

Sumado a ello, Gustavo Petro propuso construir “condiciones del progreso de las Américas, entre todos y en bien de la humanidad. Lo que habrá es paz permanente, y prosperidad para todos, obtendremos menos migración y una gran América”.