Lourdes Mendoza no dejará en paz a Emilio Lozoya hasta que le pida perdón

La periodista Lourdes Mendoza aseguró que no dejará en paz a Emilio Lozoya hasta que le pida perdón por difamarla.

Lourdes Mendoza recordó en entrevista para Así las cosas de W Radio que el 31 de agosto de 2020 inició un proceso legal en contra de Emilio Lozoya por asegurar que ella recibía regalos caros y vendía información en el gobierno de Peña Nieto.

La periodista Lourdes Mendoza aseveró que ya demostró que la tienda donde supuestamente Luis Videgaray compró una bolsa de lujo para ella no existe por lo que exige una disculpa pública a Emilio Lozoya.

“Quiero dejar en claro una cosa, yo no voy a dejar el tema en paz ni a Lozoya hasta que mí y a mi hija nos vaya a ofrecer una disculpa pública. Yo ya le demostré que mintió. Ya demostré que la tienda donde él dice compró una bolsa no existe” Lourdes Mendoza

Emilio Lozoya implicó a la periodista Lourdes Mendoza en la denuncia que hizo ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde denuncia a varios actores públicos de actos de corrupción relacionados con la reforma energética de Peña Nieto.

Emilio Lozoya aseguró que estaba en arraigo domiciliario para no acudir a prueba confesional: Lourdes Mendoza

Lourdes Mendoza compartió que Emilio Lozoya no asistió a una prueba confesional sobre su caso; sus abogados aseguraron que el exdirector de PEMEX se encontraba bajo arraigo domiciliario por una investigación.

Por ello, cuando le dijeron que Lozoya se encontraba en el restaurante Hunan, en Lomas de Chapultepec, “no lo podía creer”.

Cuando descubrió que efectivamente Emilio Lozoya se encontraba en el restaurante, Lourdes Mendoza t omó fotografías y lo enfrentó.

“Mentir a un juez para engañarlo y tratar de ganar ventaja en este proceso que yo llevo es un delito que se llama frauda procesal y evidentemente hoy mis abogados estarán haciendo lo propio” Lourdes Mendoza

Lourdes Mendoza recordó que tardó 8 meses en poder notificar a Lozoya del juicio civil en su contra por daño moral.

Además, asegura que sus abogados buscan desestimar la demanda porque fueron los medios quienes dieron a conocer las filtraciones de las declaraciones del exdirector de Pemex.

“Mi calvario han sido 8 meses para poderlo notificar. Yo le demando, después de 8 meses logro notificarlo. Él y sus abogados lo que están haciendo es querer llevarlo al callejón de la esquina a decir ‘a mí no me puedes imputar el daño moral, es a la Fiscalía quien filtra la denuncia y a todos los medios de comunicación y pues no. Quien mintió es él y el que sigue mintiendo” Lourdes Mendoza

La comunicadora compartió que Emilio Lozoya tenía que asistir a una audiencia confesional el pasado 10 de septiembre pero no asistió por un supuesto arraigo domiciliario.

“Él sigue mintiendo. Le tocaba a él asistir el 10 de septiembre a la confesional… y ese mismo 10 de septiembre, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, no me acuerdo qué hora era exactamente la cita, (con) mis abogados estando ahí en los juzgados, sus abogados dicen ‘¿qué creen? Que no se no se puede llevar a cabo’. Emilio Lozoya argumenta que no se puede presentar en el banquillo, frente al juez, porque tiene un arraigo domiciliario. Eso es un delito.” Lourdes Mendoza

Lourdes Mendoza: Emilio Lozoya quería hacerme daño

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en un restaurante de comida china en Las Lomas (Lourdes Mendoza)

La periodista Lourdes Mendoza aseguró que Emilio Lozoya buscaba hacerle daño cuando declaró que Luis Videgaray le daba regalos caros.

“A mí me acusa de que me había mandado una bolsa Luis Videgaray y pues básicamente lo que él quería en ese momento era hacerme daño. Quería hacer una vendetta de lo que estaba sucediendo, que no es justicia” Lourdes Mendoza

Mendoza aseguró que cuando se filtró la información de las acusaciones de Lozoya, no podría creer que fuera parte de los acusados “si solo hice mi trabajo”.

Por otra parte, recordó que el pasado 9 de octubre ella se encontraba en una comida cuando el avisaron, a las 7:38 de la noche, que vieron a Lozoya e un restaurante de Lomas de Chapultepec.

“No podía entender cómo una persona que me difamó, una persona que a mí me había dicho y a un juez, en un proceso legal, que no se podía presentar a testificar y que además está enfrentando el caso más grande de corrupción, no podría dar crédito de que Emilio Lozoya estaba ahí comiendo como si nada” Lourdes Mendoza

Dejé mi comida y fui a buscar a Emilio Lozoya: Lourdes Mendoza

La periodista narró que dejó la comida en la que se encontraba y salió a buscar a Emilio Lozoya para comprobar que no tenía ningún arraigo domiciliario.

“Entré al Hunan…en eso veo la nueva parte que es la terraza donde él estaba. Me encamino hacia la terraza, ya con el celular puesto para tomarle las fotos y sí, entrando a la terraza, del lado izquierdo a él lo veo” Lourdes Mendoza

Recordó que lo encontró de espalda, tratando de esconderse. Además, dijo que fue Doris Beckmann, con quien se encontraba el exfuncionario, quien se percató de su presencia y lo alertó con un “ay no”.

Además, aseguró que Emilio Lozoya estaba “ligando” con Doris en el restaurante, donde se encontraban festejando el cumpleaños de Lore Guerra Autrey.

En su cuenta de Twitter, Mendoza compartió la secuencia de fotos donde Emilio Lozoya la ve “y ve al diablo”.

Buenos días, aquí les dejo ooootra evidencia más de q @EmilioLozoyaAus estaba ayer cenando en la grande en el Hunan. Es el live de la foto. Ojo, el 10

Septiembre debió comparecer por la demanda por daño moral que le interpuse y no lo hizo argumentado “arraigo domiciliario” pic.twitter.com/JnxpwjUy06 — Lourdes mendoza (@lumendoz) October 10, 2021

Lourdes Mendoza aseguró que al verlo, lo único que pudo decirle fue: “¿Tienes brazalete? No estas arraigado” pero afirma que no vio si tenía o no brazalete, pero dejó el lugar luego de tomar las fotos.

“Fui a sacar pruebas como periodista y pruebas también como una de las implicadas de sus mentiras. Iba temblando, le entregué el ticket al balet y me senté abrumada, no lo podía creer. Le escribí a mi abogado en ese instante y le dije ‘ya tengo las fotos’ y me dijo ‘tiene que tener fotos que tengan fecha y hora para que sirvan de prueba. Pues yo lo que hago en mi teléfono es sacar screenshots porque no soy tecnológica y no soy millennial” Lourdes Mendoza