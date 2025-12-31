Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) compartió cuáles son sus 12 deseos “por la justicia” para 2026.

A través de su columna en El Universal, la fiscal general aseguró que las reformas que se aprobaron durante 2025 en materia de seguridad “redefinen la manera en que el Estado enfrenta el delito”.

"El 2026 será un año de trabajo exhaustivo, investigación rigurosa con ostro humano. Es el rumbo al que nos comprometemos con la esperanza de alcanzar un México más justo" Ernestina Godoy

Ernestina Godoy y sus 12 deseos para la FGR en 2026

Ernestina Godoy compartió cuáles son sus 12 deseos para la FGR en 2026, “En una metáfora que acompaña los cierres de año” que, para la fiscal, son compromisos para la actuación de la institución que dirige.

Los 12 deseos de Ernestina Godoy para el 2026 son:

Justicia para todas y todo Derechos humanos Víctimas en el centro Investigación con evidencias y método Cero impunidad en delitos de alto impacto Coordinación efectiva Ministerio Público profesional y ético Transparencia y rendición de cuentas Protección reforzada para grupos vulnerables Combate frontal a la corrupción Bienestar del personal Cultura de paz y confianza social

Según Ernestina Godoy, estos “compromisos institucionales” se basan en la evolución de la visión de justicia, no como un privilegio, sino como un derecho.

Asimismo, resaltó que estos deseos para la FGR van en el sentido de continuar con la nueva etapa de responsabilidad pública como las reformas aprobadas a lo largo de 2025, como: