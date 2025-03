Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que ya no es tiempo de discutir si la reforma al Poder Judicial está bien hecha o no durante su vista en Durango.

Durante una Conferencia Magistral en la Universidad Juárez, en Durango, y a pregunta expresa de los medios de comunicación, Loretta Ortiz señaló que es necesario estar a la altura del momento histórico que está por vivir México.

De igual manera, destacó que la elección al Poder Judicial, a realizarse el próximo primero de junio, es el proceso más significativo desde el constituyente de 1917 por lo que invitó a la ciudadanía a informarse y participar.

La ministra Loretta Ortiz comentó, previo a la charla con estudiantes universitarios de Durango, que si bien, la reforma al Poder Judicial es un proceso atípico en la democracia mexicana, “su único propósito debe ser que en México haya una justicia más eficiente y cercana a la gente”.

Asimismo, Loretta Ortiz dijo que “ya no es tiempo de discutir si la reforma al Poder Judicial está bien hecha o no”, sino de estar a la altura del momento histórico que está por vivir el país.

Ministra Loretta Ortiz asevera que no hay inequidad en la SCJN

Finalmente, al ser cuestionada sobre si hay inequidad o no entre quienes están actualmente trabajando en la Corte y quienes no, la ministra aseguró que no la hay y que en todo caso sería inequitativo para quien se encuentra trabajando ya que, “hay mucho asuntos por resolver, hay muchísimo trabajo”.

“La Corte es un lugar en el que hay mucho trabajo, quien desee ser parte de ella, debe asumir el compromiso de trabajar a diario con mucha autonomía y vocación de justicia. Por ello, no renuncié a mi puesto, yo no quise hacer campaña antes de tiempo, yo respeto las reglas y cumplo con mi trabajo”, concluyó.