Por la celebración del Día de Muertos 2023, el comunicador Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”, dedicó una calaverita al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia de este miércoles.

Durante la mañanera de hoy 1 de noviembre de 2023, Lord Molécula leyó una calaverita literaria que preparó su equipo especialmente dedicada para el presidente López Obrador.

Es importante destacar que los 1 y 2 de noviembre en México se celebra el Día de Muertos y una de las prácticas tradicionales es escribir calaveritas literarias para seres queridos y no tan queridos.

Con versos y rimas, Lord Molécula le dedicó una calaverita literaria a AMLO para alabar su labor al frente del gobierno federal y, de paso, enviarle un piropo.

En el texto, el comunicador relata cómo la “muerte” entabla una conversación con el presidente y al querérselo llevar, López Obrador se resiste y le pide dejarlo culminar su mandato.

Finalmente, la “huesuda” le da la oportunidad de continuar con vida en la tierra y seguir al frente del gobierno.

Esta es la calaverita que Lord Molécula le dedicó a AMLO:

“La Parka a la Mañanera llegó, en primera fila se sentó, con el presidente López Obrador se presentó y éste del susto brincó.

Ya te llegó tu hora, patrón. El presidente le hizo una petición ‘huesudita no me lleves al panteón, ¿qué no ves que estoy al final de mi gestión?’

Obrador déjate de tanta alharaca, ya te cargó la calaca, olvídate de la polaca y es hora de que te tires en la hamaca.

López Obrador intentó una persuación: ‘Calaquita, es tiempo de la cuarta transformación y no le puedo fallar a la nación, dame chance de acabar con la corrupción’

La flaca le respondió con voz omnipotente: ‘Ok. Te dejo entre tanto muerto viviente, confiado plenamente en que serás el mejor presidente’”

AMLO