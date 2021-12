¿López-Gatell mintió? La recomendación de la OMS para cancelar la Navidad no es sólo para Europa, advierten

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la recomendación de la OMS de cancelar la Navidad es solo para Europa, lo que expertos advierten que no es verdad.

El virólogo e investigador Andreu Comas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pidió a López-Gatell que “no se equivoque y que no mienta” pues la recomendación de la OMS se emitió para todo el mundo.

En entrevista para Así las cosas, el virólogo advirtió que los estudios preliminares muestran que la variante Ómicron se extiende con mayor facilidad.

Por ello, la OMS llamó a todos los países a cancelar los eventos de Navidad y Año Nuevo para evitar mayores contagios; así como el colapso de los servicios sanitarios.

“Declaraciones absurdas como las que hace el doctor López-Gatell que dice: el aviso de la OMS es para Europa. No, no, no. No es para Europa, que no se equivoque, que no mienta, que no sea falaz; esto es algo que debemos seguir todos”

Andreu Comas, virólogo