Claudia Sheinbaum envió al Senado cinco nombramientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

El Senado tendrá que estudiar y discutir los cinco nombramientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y ratificarlos para su institución oficial.

Senado recibe nombramientos de Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Senado recibe cinco nombramientos de Claudia Sheinbaum para Comisión Reguladora de Telecomunicaciones

Este martes 7 de octubre el Senado recibió los cinco nombramientos de la presidenta Claudia Sheinbaum para la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que estaría conformada por:

Ledénika Mackensie Méndez González (propuesta para ocupar 3 años este cargo) María Mercedes Olivares Tresgallo (propuesta para ocupar 4 años este cargo) Adán Salazar Garibay (propuesta para ocupar 5 años este cargo) Tania Villa Trápala (propuesta para ocupar 6 años este cargo) Norma Solano Rodríguez (propuesta para ocupar 7 años este cargo)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se establecerá como un organismo descentralizado del Gobierno Federal, pero estará sectorizado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a cargo de José Merino.