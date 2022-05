Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), México tuvo un exceso de mortalidad de 626 mil personas durante la pandemia de Covid-19, lo que representa casi el doble de las muertes reconocidas por las autoridades de salud mexicanas.

Este exceso de mortalidad de acuerdo con la OMS fue de un periodo de 2020 a 2021 , que incluye personas que fallecieron directamente por el virus del Covid-19 u otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia.

324 mil muertes por Covid-19 fueron reconocidas por las autoridades de salud en México

La cifra de muertes que la OMS reportó por la pandemia de Covid-19 en México, es prácticamente el doble de las reconocidas por las autoridades de salud en México, puesto que fueron 3 24 mil muertes por este virus que sí declararon.

Covid-19 en México (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Estos fueron los otros 9 países, además de México que resultaron más afectados por la pandemia de Covid-19

Más de dos terceras partes del exceso de mortalidad global ligado al Covid-19 en total de 14.9 millones de personas , se concentraron en México, y otros nueve países especialmente golpeados por la pandemia, entre ellos:

India Rusia Indonesia Estados Unidos Brasil Perú Turquía Egipto Sudáfrica

Pero en contraste, en países como Estados Unidos, Brasil o Perú l as cifras presentadas hoy por la OMS sí coinciden aproximadamente con el número de muertes por Covid-19 reportadas por las autoridades sanitarias nacionales en los años 2020 y 2021.

No sólo México fue el país que tuvo cifras de exceso de mortalidad por el Covid-19

No obstante, no sólo México fue de los países que sus cifras reportadas sobre las muertes por Covid-19, no estaban a la par con las de la OMS, sino que otras naciones de por lo menos los nueve países mencionados, tampoco concordaban.

Por ejemplo, en India, el exceso de mortalidad calculado en ese periodo fue de 4.7 millones de personas, mientras que sólo se reportaron 523 mil decesos por Covid-19, cabe recordar que este país fue uno de los más golpeados por la variante de Ómicron.

Covid-19 en India (PUNIT PARANJPE / AFP)

Mientras que en Egipto se reportaron 24 mil muertes directas por Covid-19, el exceso de mortalidad supera las 250 mil personas , una diferencia que se aprecia en proporciones similares en otros países altamente poblados de África, como Nigeria y Etiopía.

Ante este escenario de exceso de mortalidad por Covid-19 se sospecha que hubo más muertes en el mundo en países en desarrollo, pero se atribuye a que los servicios sanitarios no estaban preparados para hacer tests de prueba o que en la práctica no registraban las causas de las muertes.