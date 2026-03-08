Lilia Aguilar señala persecución tras señalamientos sobre su declaración patrimonial

Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo, dijo ser víctima de persecución y venganza tras los señalamientos sobre su supuesta millonaria declaración patrimonial.

“Estos ataques son una persecución y una venganza por mis posiciones, mi congruencia y la del partido en el cual milito, que afectan mi honor y reputación” Lilia Aguilar, diputada del PT

Sobre este asunto, la diputada Lilia Aguilar aseguró que la información que circula en medios sobre su patrimonio es falsa y difamatoria, basada en interpretaciones tendenciosas.

A Lilia Aguilar se le acusa de haber declarado una casa de 16 millones de pesos, además de una hipoteca de casi 5 millones y tarjetas de crédito por medio millón.

Lilia Aguilar señaló que la difusión de su presunta declaración patrimonial tiene el único fin de afectar su reputación, al tiempo que señaló que dicha información es pública y puede ser consultada por cualquier persona.

Mi declaración patrimonial es PÚBLICA, transparente y puede ser consultada por CUALQUIER PERSONA. Ahí se explica y demuestra que mis bienes son producto de décadas de trabajo honesto. Lilia Aguilar

La diputada del Partido del Trabajo se ha visto envuelta en polémica luego de que se difundiera su patrimonio por un valor superior a los 22 millones de pesos en bienes inmuebles y vehículos.

Su declaración incluiría una casa de 16 millones de pesos, mientras que sus ingresos netos anuales como funcionaria serían por 1 millón 724 mil 260 pesos.

Además, habría declarado bienes como:

Dos inmuebles de 22 millones 101 mil 150 pesos

Dos vehículos por 1 millón 518 mil 179 pesos

Una hipoteca de 4 millones 999 mil 990 pesos

Tarjetas de crédito por más de 470 mil pesos