A Luis Donaldo hijo lo conoce todo Nuevo León, todo Sonora y por lo menos la mitad del resto de México. Se le conoce, sí, como el hijo del candidato asesinado por las balas de la traición priista.

Esa pregunta —”¿quién conoce al joven Colosio?”— la hizo en Reforma el actual dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno, un mediocre y muy desconocido personaje enojado porque Luis Donaldo Colosio Riojas no quiso militar en el priismo.

Alito no entiende por qué Colosio Riojas “no está en el PRI”. Se lo vamos a explicar: no “está en el PRI” porque, evidentemente, fue la disputa política en este partido la que llevó al asesinato de Colosio padre en 1994.

Por eso Colosio hijo no está en el PRI, no podría estar en el instituto político que traicionó a su padre. Ni estará. Así que si la oposición unida pretende tener en Luis Donaldo hijo a un candidato competitivo en 2024, tendrá que pactarse una alianza sin el priismo; en efecto, solo entre el PAN y Movimiento Ciudadano.

¿Que el dueño de MC no quiere alianzas para el 2024? Si Dante Delgado insiste en su insensatez, y si en el panismo hay inteligencia —que la hay, sin duda—, entonces Acción Nacional tendrá que ofrecer su candidatura presidencial a Luis Donaldo hijo, y si Dante se suma, qué bien, y si no, que Dios lo ayude.

El joven Colosio deberá ser más leal con México que con Dante, es decir, pedir a MC participar en una alianza con el PAN, y si Movimiento Ciudadano no quiere, entonces deberá ser solo candidato externo del panismo.

Pocas posibilidades tiene la oposición de ser competitiva en 2024. Para que no sean nulas debe darse la alianza PAN-Colosio, sin el PRI —Alito se ha marginado— y con MC, si acaso Dante entra en razón… y si Dante no quiere, entonces Colosio debe ir por el partido más fuerte que no tiene candidato: el PAN, sí.

Colosio no debe trabajar para que MC tenga más votos y por lo tanto más recursos, sino que debe intentar competir con posibilidades de éxito frente a la poderosa maquinaria de Morena, y esto es algo que solo garantiza el panismo.

Las cosas como son.