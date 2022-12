La diputada Adela Ramos, única legisladora de Morena que votó en contra de la reforma electoral, aseguró que no renunciará al partido, pese a los supuestos ataques que ha recibido por el coordinador de la bancada, Ignacio Mier.

En entrevista para Adela Micha, Adela Ramos explicó porqué votó en contra de la reforma de AMLO al Instituto Nacional Electoral (INE) y aseveró que solo ejerció su derecho a emitir su voto.

Por otra parte, dijo que responsabiliza a Ignacio Mier por las amenazas de muerte y agresiones que ha recibido, pues asegura que el diputado ha incitado a la violencia y persecución en su contra.

“Soy mujer y legisladora así que no debo quedarme muda ni silenciosa recibiendo órdenes. Es mi derecho ejercer la libertad de pensamiento y de expresión. Votar en contra no es traicionar al pueblo y mucho menos al país…Yo quiero mucho a Andrés Manuel, perio quiero más a la verdad”

Adela Ramos aseguró que no hubo traición a nadie con su voto en contra de la reforma electoral, pues al tomar protesta de su cargo no significa lealtad al partido o al presidente, sino al pueblo que representa.

Además, dijo que no se siente decepcionada de Morena porque los verdaderos “morenos” de izquierda no están dentro del partido, que fue tomado por los neoliberales:

Por ello, aseguró que no piensa salir de Morena, partido del que es miembro fundador y pidió que mejor se vayan “los forasteros” de lo que considera, es su casa.

“Irme de Morena ¿Por qué? si yo soy fundadora, si son años de desgaste…La dirigencia está en manos de neoliberales, es simulación de izquierda. Los verdaderos de izquierda están fuera, fueron omitidos. En Morena no están los morenos. No me voy a ir de mi casa que yo construí, que se vayan los forasteros”

La diputada Adela Ramos aseguró que se está polarizando a la sociedad y por ello ha recibido amenazas de muerte por haber votado en contra de la reforma electoral.

Por ello, responsabiliza a Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados por todo lo que le pudiera pasar tras las amenazas recibidas.

“Responsabilizo a Nach Mier a todos los que me han amenazado de muerte ya en redes. A mí no me duele lo que diga la gente, a mí me da tristeza ver la polarización, el veneno y el encono con el que se maneja el pueblo”

Adela Ramos