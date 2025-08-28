Se dio a conocer que el segundo al mando de La Barredora, Ulises Pinto “el Mamado” llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en colaborador y testigo protegido; esto es lo que se sabe.

Ulises Pinto “el Mamado” fue detenido en julio por el delito de crimen organizado debido a sus presuntos nexos con La Barredora, grupo criminal que radica en Tabasco liderado por Hernán Bermúdez Requena.

Esto fue mientras Hernán Bermúdez Requena era el secretario de Seguridad Pública de Tabasco pese a que ya se le señalaba como integrante de La Barredora; actualmente sigue prófugo y con una ficha roja por la Interpol.

La Barredora: Ulises Pinto “el Mamado” habría pactado ser colaborador de la FGR

De acuerdo con La Jornada, la FGR habría otorgado una oportunidad a Ulises Pinto “el Mamado” para convertirse en su colaborador y dar información de La Barredora, la cual el presunto criminal aceptó.

Fueron integrantes del Gabinete de Seguridad quienes habrían confirmado al medio que Ulises Pinto “el Mamado” decidió negociar sus delitos con la FGR a cambio de información, como la protección que tenía La Barredora.

Asimismo y tras desconocer su paradero desde el 23 de julio, se confirmó que Ulises Pinto “el Mamado” está en custodia del Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La FGR todavía no ha dado declaraciones sobre la colaboración de Ulises Pinto “el Mamado” quien presuntamente habría roto con La Barredora desde mediados de 2024, razón por la que se encontraba en Tlajomulco, Jalisco.

Ulises Pinto “el Mamado" (Especial)

Hernán Bermúdez Requena: Esto se sabe tras presunta colaboración de Ulises Pinto “el Mamado”, su segundo al mando

Si bien Ulises Pinto “el Mamado” habría ofrecido información desde su detención, un mes después de la misma la FGR no ha dado más información sobre La Barredora o el paradero de Hernán Bermúdez Requena, su líder.

Lo que se sabe de Hernán Bermúdez Requena es que habría intentado entregarse en Puerto Rico, de acuerdo con lo señalado por el periodista Héctor de Mauleón.

Aunque no se menciona la fecha en la que Hernán Bermúdez Requena habría intentado entregarse y su rastro se habría perdido nuevamente, igualmente tampoco se cuenta con confirmación de las autoridades.

Sin embargo, mientras se busca a Hernán Bermúdez Requena, La Barredora estaría tomando otros territorios, debido a que se adjudicaron el hallazgo de 6 cabezas humanas en la carretera de Tlaxcala.