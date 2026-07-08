Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo una advertencia a padres de familia ante los problemas de la vista en niños y niñas por el uso de pantallas.

De acuerdo con el director del IMSS, en México hay más de 200 mil menores de edad que han requerido de lentes desde que inició el programa Vida saludable, vida feliz.

Zoé Robledo alerta problemas de la vista por uso de pantallas

Zóé Robledo compartió desde la conferencia mañanera del 8 de julio que, en el marco del programa Vida saludable, vida feliz, se identificó un incremento preocupante en problemas de la vista en niños y niñas por el uso de pantallas.

De acuerdo con los datos, se ha registrado un aumento en los casos de disminución de agudeza visual en los menores por el uso de pantallas.

“Empieza a ser preocupantes ver temas de incremento de disminución de agudeza visual por uso de pantallas, televisores y demás” Zoé Robledo

Desde el comienzo de la aplicación del programa a la fecha, se ha identificado a cerca de 200 mil niñas y niños que, luego de un examen de agudeza visual, han requerido ser derivados con un optometrista.

Asimismo, señaló que los lentes que los menores requieren les serán entregados de manera gratuita.

Cómo obtener lentes con el programa Vida saludable

El gobierno federal puso en marcha el programa Vida saludable, vida feliz, con el que se revisa el estado de salud de niñas y niños de educación básica.

A través de la página oficial vidasaludable.gob.mx, se puede agendar una cita para realizar el examen de la vista a los menores para que puedan obtener sus lentes de manera gratuita.

Para poder hacerlo, es necesario que el menor haya sido valorado por las brigadas para obtener el Informe de Resultados; sin en este aparece el resultado de agudeza visual disminuída es necesario seguir los siguientes pasos:

Acudir a una óptica Coppel o Clínica de Salud Digna dentro del directorio autorizado

Presentar Informe de Resultados impreso

Realizar el registro en el área de Óptica

Realizar la valoración y recibir el diagnóstico

Si el diagnóstico señala que el menor requiere lentes, se puede elegir el modelo que mejor le guste para que se proceda a la realización de los lentes.

Cabe señalar que los lentes se entregarán de acuerdo con las indicaciones que se reciban en la sucursal a la que se acuda.

Los lentes son gratuitos y cuentan con garantía y reposición sin costo en caso de daño por una sola ocasión.