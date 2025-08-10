Hoy domingo 10 de agosto de 2025, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta cumple parte de su sentencia y ofrece disculpas públicas por 30 días a la diputada Diana Karina Barreras, llamada también Dato Protegido.

Todo derivado de una denuncia que presentara Diana Karina Barreras, diputada del Partido del Trabajo, contra la ciudadana Karla María Estrella Murrieta por supuestamente insinuar en su cuenta de X que fue candidata solo por ser esposa de Sergio Gutiérrez Luna.

La ciudadana Karla María Estrella Murrieta fue sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2024, acusada de haber cometido violencia política de género contra Diana Karina Barreras.

Este 10 de agosto la ciudadana Karla María Estrella Murrieta cumplirá su sentencia emitida por el TEPJF, al ofrecer disculpas públicas durante un periodo de 30 días a la diputada Diana Karina Barreras, Dato Protegido.

Karla María Estrella Murrieta ha publicado de manera diaria un mensaje en su cuenta de X, en donde pide disculpas a Diana Karina Barreras con el siguiente mensaje:

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político-electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”. Karla María Estrella Murrieta

Karla María Estrella Murrieta ha reiterado que pedir disculpas por 30 días es una clara muestra de autoritarismo y abuso de poder, el cual se ejerció en su contra.

Cabe recordar que la propia presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la resolución del TEPJF el pasado 11 de julio, al considerar que fue "un exceso" que una ciudadana tenga que disculparse 30 días con un servidor público.

Claudia Sheinbaum manifestó que si bien, el TEPJF determinó que sí existió violencia política, bastaba con una sola disculpa por parte de Karla María Estrella Murrieta.

Al respecto, mencionó la frase "poder es humildad“, pues reiteró su rechazo a que Karla María Estrella Murrieta se viera en la necesidad de pedir disculpas por 30 días a Diana Karina Barreras, Dato Protegido.

Fue el 14 de febrero de 2024 cuando la ciudadana donde Karla María Estrella publicó un mensaje en su cuenta de X, el cual se encontraba dirigido contra Sergio Gutiérrez Luna, y la diputada Diana Karina Barreras, Dato Protegido.

El mensaje, si bien ya fue borrado en redes sociales por Karla María Estrella Murrieta, señalaba lo siguiente:

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”. Karla María Estrella Murrieta

Al respecto, Diana Karina Barreras, entonces candidata a diputada federal, presentó una denuncia en contra de la ciudadana Karla María Estrella Murrieta, bajo el argumento de ser víctima de violencia política en razón de género.

Tras esta acusación, el TEPJF analizó el caso y emitió una sentencia en contra de Karla María Estrella Murrieta, la cual estipulaba

Pago de una multa de mil 085.70 pesos

Pedir disculpas públicamente por 30 días

Tomar un curso orientado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres

Inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con el mensaje del 10 de agosto Karla María Estrella Murrieta cumple parte de esta sentencia, reiterando su lucha para que este tipo de sentencias, las cuales insiste atentan contra la dignidad de las personas, no se vuelvan a repetir por parte de las autoridades.