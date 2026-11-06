Julio Scherer Pareyón compartió su reconocimiento a los periodistas de la revista Proceso en su 50 aniversario y señaló que el periodismo independiente no es un lujo, sino una necesidad en una sociedad “que aspire a vivir en libertad”.

Asimismo, llamó a mantener la independencia periodística todos los días, “frente a cualquier poder y sin importar quien lo represente”.

“El periodismo independiente no es un lujo ni una concesión, es una necesidad de toda sociedad que aspire a vivir en libertad” Julio Scherer Pareyón

Julio Scherer Pareyón llama a mantener “la libertad como principio” de Proceso

Julio Scherer Pareyón compartió una reflexión sobre el periodismo en el marco del 50 aniversario de la revista Proceso.

“Proceso nació de esa certeza, no nació para servir al poder” Julio Scherer Pareyón

Según Scherer Pareyón, se debe mantener “la libertad como principio” y defenderla en el ejercicio del periodismo.

El diputado federal recordó que fue la convicción por la libertad e independencia periodística la razón por la que nació Proceso, el 6 de noviembre de 1976.

En este sentido, señaló que Proceso “no nació para defender intereses, sino para ejercer el periodismo con independencia. Esa fue su razón de ser y esa debe seguir siendo su responsabilidad”.

Asimismo, reflexionó sobre la importancia de un periodismo independiente ante la época “en la que la información circula sin descanso” pero no siempre con verdad.

“Vivimos en una época en la que la información circula sin descanso, pero la verdad no siempre encuentra el mismo lugar, en la que las apariencias se construyen con facilidad y los hechos pueden quedar sepultados bajo la manipulación, la conveniencia y el ruido” Julio Scherer Pareyón

Además, Julio Scherer Pareyón reconoció el trabajo de su abuelo, Julio Scherer García, y aseguró que se siente orgulloso de la historia de Proceso.

También señaló que el legado de su abuelo no puede reducirse a un apellido ni a una memoria familiar porque “una cosa es heredar una historia y otra muy distinta estar a su altura”.