JUFED denuncia uso de la fuerza contra jueces y magistrados durante manifestación

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) denunció el uso de la fuerza excesiva contra jueces y magistrados durante manifestación.

Y es que jueces y magistrados en retiro se manifestaron a las afueras de la sede del Órgano de Administración Judicial (OAJ) pues acusan que no se le ha entregado la indemnización que les corresponde por derecho, luego de dejar sus cargos por las elecciones al Poder Judicial.

Al lugar arribaron elementos de la policía de la Ciudad de México (CDMX), quienes utilizaron la fuerza para replegarlos.

“Condenamos de manera enérgica el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad contra personas juzgadoras”. JUFED

JUFED codena uso de fuerza excesiva contra jueces y magistrados durante manifestación

Mediante un comunicado, la JUFED condenó el uso de fuerza excesiva contra jueces y magistrados durante la manifestación que realizaban en la sede del OAJ.

En el texto, aseguraron que “resulta contradictorio” que el propio OAJ busque el diálogo con jueves y magistrados en retiro, pero que al mismo tiempo se utilice la fuerza pública para reprimir su derecho a manifestarse.

Ante este escenario, la JUFED externó su preocupación por estos hechos, toda vez que su protesta pacífica se debe a la falta del pago correspondiente por sus indemnizaciones.

Manifestaron que se trata de un derecho estipulado dentro de la propia reforma constitucional, la cual acusaron al OAJ de estar incumpliendo.

Esto debido a que señalaron, un grupo de jueces y magistrados fueron separados de sus cargos forzadamente, por lo que piden se hagan respetar sus derechos.

La JUFED acusó que el calculo para el pago de indemnizaciones esta fuera de los estipulado en la reforma, por lo que instaron a respetar lo acordado jurídicamente.