Jose Luis Castillo, papá de Esmeralda Castillo, recordó que en la búsqueda de su hija mataron a su sobrino luego de recibir amenazas.

En entrevista para Pepe y Chema, Castillo recordó cómo fueron los días previos a la desaparición de Esmeralda en 2009, cuando tenía 14 años de edad y la última vez que la vio.

Asimismo, compartió que en su lucha por encontrar a su hija, un sobrino suyo, Omar, fue asesinado, luego de recibir una de tantas amenazas diarias que recibe para que deje de buscar a Esmeralda Castillo.

El señor José Luis Castillo compartió que todos los días recibe amenazas por la búsqueda ininterrumpida de Esmeralda Castillo, por lo que, aseguró, ya está acostumbrado.

Sin embargo, recordó que una de esas amenazas terminó con la vida de Omar, sobrino que fue detenido y asesinado en menos de 24 horas.

El homicidio de Omar ocurrió sólo una semana antes de que hiciera la entrevista con Pepe y Chema, publicada el pasado 8 de abril; su hermana le llamó para avisarle que no había regresado a casa.

Un día antes de su desaparición, recibió una llamada donde lo amenazaron con “pegarle donde más le duele” si no abandonaba su búsqueda.

“Hace una semana, quince días, muy chistoso, no quiero fincar responsabilidades porque no tengo pruebas pero me hablan el domingo, me dicen que ya le baje si no me van a pegar en lo que más me duele, como estoy acostumbrado a estas amenazas les dije ‘sí, haz lo que te de tu fregada gana’. El lunes me habla mi hermana, me dice ‘ oye, ¿no está Omar allá contigo?’, le dijo que no, me dice ‘ es que sabes qué, no ha regresado”

Jose Luis Castillo, papá de Esmeralda Castillo