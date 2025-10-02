Jorge Armando Rocha, hijo de Ricardo Rocha, denunció que ha recibido amenazas desde que comenzó a exponer un presunto esquema de corrupción por parte del empresario José Manuel Suárez Díaz.

“Quiero responsabilizar de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia de lo que me pueda pasar a José Manuel Suárez Díaz y al despacho de Luna Ramos y Zebadua a quienes he venido denunciando en un esquema de corrupción...Yo no me voy a callar para nada, se equivocaron, se toparon con pared” Jorge Armando Rocha

Desde el inicio de su video, resaltó que responsabiliza ahora al empresario, así como al despacho Zebadua & Munguía Luma Ramos, de lo que le pueda pasar a él y a su familia ante las amenazas por sus denuncias por la fabricación de delitos para apoderarse de empresas.

Amenazan a Jorge Armando Rocha para que baje videos de denuncia contra empresario José Manuel Suárez Díaz

A través de su canal de YouTube, Jorge Armando Rocha denunció que recibió una llamada de un emisario de José Manuel Suárez Díaz para amedrentarlo y obligarlo a bajar los videos donde denuncia corrupción

El periodista aseguró que le advirtieron que debía de bajar sus videos y “que todo se arreglaba con una transferencia del empresario”.

“Me buscó un emisario del empresario José Manuel Suárez Díaz y de este despacho y me advirtieron que debía bajar mis videos, que todo se arreglaba con una transferencia del empresario víctima, y que yo ya no le moviera y que además ellos estaban amarrados con el poder judicial de la Ciudad de México, con las altas esferas ¿qué significa estar amarrados? pues es que compraron la justicia" Jorge Armando Rocha

Asimismo, resaltó que le señalaron que tienen comprada la justicia, particularmente en la territorial de Coyoacán que “está igual o peor de corrupta” que la de Cuauhtémoc.

De acuerdo con Jorge Armando Rocha, “lo que les duele a estos hombres estafadores es que sean exhibidos”.

Además, señaló que el “junior prepotente” decidió tomar el camino de falsificar pruebas para robar empresas con ayuda del despacho, en lugar de “ponerse a trabajar”.

Este es el caso de otro ex socio del empresario Suárez Díaz, quien le confirmó que el despacho le fabricó pruebas para ser detenido.

Dentro de la cárcel, fue amenazado y golpeado para que entregara su empresa si no queróa que fueran contra su esposa.