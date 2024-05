Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia, usó a niños como oradores de Movimiento Ciudadano en Campeche.

Esto ocurrió hoy domingo 26 mayo de 2024, cuando Jorge Álvarez Máynez convocó un mitin en Ciudad del Carmen, Campeche, con motivo de su campaña presidencial rumbo a las elecciones 2024.

Ahí, dos niños participaron como oradores durante el mitin de Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, y lanzaron un contundente mensaje.

Uno de los niños, vestido con los colores de Movimiento Ciudadano, fue escoltado por la candidata al Senado, Dulce Dorantes, quien le dio la indicación de leer ante los presentes:

“Es un gran honor estar al lado de ustedes, pueblo carmelita, candidatos que nos representan, quiero agradecer la generosidad de todos los aquí presentes, es una altísima distinción levantar la voz y luchar con gente que no se rinde, y que no se doblan, hay que cambiar la historia, no repetirla. Los políticos mediocres y vividores del erario público tienen soluciones, pero cuando gobiernan tienen excusas, con esas excusas no se prospera”.

Niño orador