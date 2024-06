Este domingo 16 de junio celebramos a todos los papás, es por ello que te traemos 10 canciones para el Día del Padre.

Estas canciones para el Día del Padre son para que las pongas mientras festejas al “Jefe de la casa”, en cualquier momento del día.

Como sabemos que hay padres con diferentes gustos, nuestra selección es variada, desde un par de clásicos, algo de rock en inglés, hasta temas más modernos.

Aquí tienes las 10 canciones para el Día del Padre:

Hoy Tengo que Decirte Papá - Timbiriche Mi Viejo - Piero Ese Que Me Dio La Vida - Alejandro Sanz El Hombre Que Más Te Amó - Vicente Fernández Igualito a mi Apá - Fuerza Regida & Peso Pluma Que Falta Me Hace Mi Padre - Antonio Aguilar Toca La Guitarra Viejo - Alex Zurdo My Father’s Eyes - Eric Clapton Sometimes You Can’t Make It On Your Own - U2 When The Tigers Broke Free - Pink Floyd

Canciones para el Día del Padre: Hoy Tengo que Decirte Papá - Timbiriche

Empezamos con un clásico en estas canciones para el Día del Padre con Hoy Tengo que Decirte Papá de Timbiriche.

Es perfecta si tienes un papá (o abuelo) que haya sido joven en los 80′s en México, cuando el grupo Timbiriche estaba de moda.

La letra va de un niño o niña que le agradece todo lo que su papá le ha dado y espera que cuando crezca sea igual que él.

Canciones para el Día del Padre: Mi Viejo - Piero

La siguiente es otro clásico del Día del Padre, nos referimos a Mi Viejo de Piero.

Esta es una canción más reflexiva sobre el paso del tiempo y la convivencia con nuestro padre.

Narra como un hombre maduro ve cómo su padre, alguien impresionante en su juventud, ahora ha sido mermado por la edad.

Canciones para el Día del Padre: Ese Que Me Dio La Vida - Alejandro Sanz

Seguimos con Ese Que Me Dio La Vida de Alejandro Sanz en estas canciones para el Día del Padre.

De nueva cuenta nos topamos con una balada dedicada a todos los papás.

Es de un hijo que al crecer se da cuenta de todos los sacrificios que hizo su padre, y espera corresponderle algún día.

Canciones para el Día del Padre: El Hombre Que Más Te Amó - Vicente Fernández

Porque a nuestros padres también les gustan las rancheras, esta El Hombre Que Más Te Amó de Vicente Fernández.

La temática de esta canción cambia un poco, pues el cantante la dedica a sus hijos.

Habla de cómo un padre ve crecer a sus hijos y les enseña todo lo que puede, además de señalar que él siempre estará ahí aunque haya muerto.

Canciones para el Día del Padre: Que Falta Me Hace Mi Padre - Antonio Aguilar

Si bien no es un tema propio de Antonio Aguilar, su versión de Que Falta Me Hace Mi Padre es la más conocida.

Habla de un hijo que extraña a su papá después de que este muriera, además de que valora todo lo que este le enseñó.

Canciones para el Día del Padre: Igualito a mi Apá - Fuerza Regida & Peso Pluma

Para padres más “recientes”, tenemos Igualito a mi Apá de Fuerza Regida & Peso Pluma.

Esta canción rompe un poco con las que hemos presentado, pues va más en el tono de los corridos tumbados, con guitarras eléctricas en algo un tanto curioso.

Si bien habla un poco sobre los lujos que se dan los interpretes, esto viene porque están orgullosos de seguir los pasos de sus respectivos padres.

Canciones para el Día del Padre: Toca La Guitarra Viejo - Alex Zurdo

Toca La Guitarra Viejo de Alex Zurdo es una de las canciones para el Día del Padre más tristes que aquí te presentamos.

Esta dedicada al padre de Alex Zurdo que sufre de Alzheimer, por lo que ya no recuerda muchas cosas; sin embargo, su habilidad para tocar la guitarra sigue intacta.

Canciones para el Día del Padre: My Father’s Eyes - Eric Clapton

Porque hay muchos padres rockeros, aquí les presentamos 3 canciones para el Día del Padre.

La primera es My Father’s Eyes de Eric Clapton, donde habla de que nunca supo lo que es tener una relación padre e hijo.

Sin embargo, cuando nació el hijo del propio Clapton, pudo ver ciertos rasgos de su propio padre en el pequeño.

Canciones para el Día del Padre: Sometimes You Can’t Make It On Your Own - U2

Sucede algo curioso con Sometimes You Can’t Make It On Your Own de U2, pues salió poco antes de que el padre de Bono muriera.

Por lo que se convirtió en una especie de homenaje al mismo, quien fue muy importante para el cantante.

Narra cómo son en general las relaciones entre padres e hijos, de amor y odio al mismo tiempo, donde se le dice a jovenes y viejos que a veces “no pueden hacer las cosas solos”.

Canciones para el Día del Padre: When The Tigers Broke Free - Pink Floyd

Es sabido que el gran trauma de Roger Waters es la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial, When The Tigers Broke Free de Pink Floyd es muestra de ello.

Lanzada en exclusiva para la película de The Wall, la canción narra lo que sintió Roger Waters cuando se enteró de que su padre había muerto.

Un hijo descubre una carta del gobierno que le avisa a su madre que su papá murió en combate.