Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, reapareció en redes sociales para revelar una foto inédita del ex narcotraficante mexicano con motivo del Día del Padre.

Desde su cuenta de Instagram, Emma Coronel felicitó al Chapo Guzmán, quien actualmente se encuentra cumpliendo una condena de por vida en Estados Unidos, por el Día del Padre el domingo 16 de junio.

En una historia, la ex reina de belleza compartió la fotografía del Chapo cargando a una de sus hijas gemelas que tienen juntos y mostró una imagen con la leyenda “Feliz Día del Padre” que llevaba una corona en el diseño.

Emma Coronel difunde foto del Chapo Guzmán con una de sus hijas gemelas

En la foto compartida este domingo 16 de junio por Emma Coronel se muestra al Chapo Guzmán mientras carga entre sus brazos a una de sus hijas gemelas que tuvieron juntos; tanto la menor de edad como el ex capo aparecen con una sonrisa.

También se alcanza a apreciar que Emma Coronel se encontraba a un lado del Chapo y su hija.

La imagen estuvo acompañada de un breve mensaje por el Día del Padre: “Happy father’s day”.

Emma Coronel publica foto inédita del Chapo Guzmán por el Día del Padre (Emma Coronel / Instagram)

Coronel tiene dos hijas gemelas con el Chapo Guzmán: María Joaquina y Emali Guzmán, de 13 años de edad.

En una pasada entrevista con el medio Telemundo, la ex reina de belleza sinaloense se refirió a Guzmán Loera como “un hombre bueno, no violento, ni grosero, nunca lo he visto decir una mala palabra”.

Asimismo, refirió que sus dos hijas “lo adoran y preguntan constantemente por él”.

¿Dónde se encuentra actualmente Emma Coronel?

Luego de permanecer encerrada por dos años en una cárcel de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, Emma Coronel fue dejada en libertad condicional el 13 de septiembre de 2023.

En julio del 2023, Emma Coronel se declaró culpable de los siguientes cargos:

conspiración para distribución de drogas cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en Estados Unidos

conspiración por ayudar a Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán en su escape del penal del Altiplano en julio de 2015

planificación en la segunda fuga del ‘Chapo’ Guzmán